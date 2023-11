Zum Jahreswechsel bekommt Clark einen neuen Vorstand und Geschäftsführer

6.11.2023

Personelle Veränderungen stehen bei dem Makler Clark ins Haus. Zum Jahreswechsel wird Benedikt Kalteier (39) neues Vorstandsmitglied Clark Holding SE und Geschäftsführer der Clark Germany GmbH. Er übernimmt damit die Position von Dr. Marco Adelt (44). Dieser wird sich Ende Februar kommenden Jahres aus dem operativen Geschäft zurückziehen, wie Clark in einer Pressemeldung mitteilt.

Adelt bleibt dem Unternehmen aber in beratender Funktion erhalten. Kalteier wiederum war zum 31. Mai dieses Jahres auf eigenen Wunsch hin überraschend aus dem Vorstand der Generali Deutschland AG ausgeschieden (VersicherungsJournal 26.5.2023). Er hatte zudem als CEO der Cosmos Versicherung AG gearbeitet.

Benedikt Kalteier (Bild: Generali)

„Clark ist schon heute eines der, wenn nicht das führende Insurtech in Europa. Mein Ziel ist es, diese Stellung in den nächsten Jahren weiter auszubauen“, so Kalteier. Neben ihm startet im Dezember auch Balázs Gáti als Chief Product & Technology Officer bei Clark und wird damit Teil der Führungsebene. Er arbeitete zuvor bei McKinsey & Company, Inc.