Wüttembergische holt Vorstand für Firmenkunden

2.10.2018

Die Württembergische Versicherung AG baut ihr Firmenkundengeschäft aus. Dazu schafft die Tochtergesellschaft der Wüstenrot & Württembergische AG (W&W) ein eigenes Firmenkundenressort. Die Leitung wird zum 1. Januar 2019 Jens Lison (53) übernehmen.

Jens Lison

(Bild: Württembergische).

Lison war bis Juni 2018 Vorstandsmitglied der Allianz Versicherungs-AG (VersicherungsJournal 28.6.2018), wo er das Firmenkundenressort verantwortete. Weitere Führungspositionen hatte der Versicherungsfachwirt bei der Axa Versicherung AG und der Zurich Versicherung AG, hier auch als Vorstand, inne.

„Es ist unser Ziel, insbesondere die Potenziale, die wir im Geschäft mit unseren Firmenkunden sehen, noch konsequenter zu erschließen. In der neuen Struktur erhöhen wir die Schlagkraft und können nochmals besser für unsere Kunden tätig werden“, erklärt Jürgen A. Junker, Vorstandsvorsitzender der W&W AG und zugleich Aufsichtsratschef der Tochtergesellschaft, am Montag in einer Mitteilung. Der Versicherer durchlaufe einen Modernisierungskurs, in dem insbesondere das Geschäft mit mittelständischen Kunden ausgebaut werden soll (VersicherungsJournal 6.4.2018).