Wo Talanx künftig wachsen will

19.3.2019 – Das Geschäftsjahr 2018 bescherte der Talanx-Gruppe einen deutlichen Prämienanstieg um 5,5 Prozent und ein um 4,8 Prozent angewachsenes Konzernergebnis. Dank der im Berichtsjahr erzielten Erfolge sowie des neuen Strategieprogrammes sieht sich der Versicherer auf einem guten Wege, seine Ziele für das laufende Jahr zu erreichen.

Die Talanx AG will künftig vor allem beim Geschäft mit kleinen und mittelständischen Unternehmen in der Privat- und Firmenversicherung Deutschland wachsen.

Das bekräftigt das Unternehmengruppe unter Verweis auf ihre im Oktober vergangenen Jahres weiterentwickelte Strategie für die kommenden Jahre (VersicherungsJournal Medienspiegel 23.10.2018) in einer Pressemitteilung zu den Geschäftsergebnissen 2018.

Im Berichtsjahr habe dieser Geschäftsbereich bei der Umsetzung des Wachstums- und Effizienzprogrammes „KuRS“ (VersicherungsJournal 4.4.2017) weiter deutlich über Plan gelegen, wird berichtet.

Der Prämienabrieb habe nahezu gestoppt werden können, die kombinierte Schaden-Kosten-Quote sank von 101,6 auf 99,3 Prozent und das operative Ergebnis stieg von 137 Millionen Euro 2017 auf 180 Millionen Euro.

Verbessert in der Privat- und Firmenversicherung Deutschland

Die Prämieneinnahmen legten im Segment Schaden- und Unfallversicherung um drei Prozent auf 1,6 Milliarden Euro zu. Im Segment Lebensversicherung blieben sie, wie betont wird, mit 4,5 Milliarden Euro fast auf dem Vorjahresniveau von 4,6 Milliarden Euro. Dies, obwohl weiterhin das Geschäft im Bereich nicht-kapitaleffizienter Produkt „diszipliniert“ zurückzufahren worden sei.

Deutlich verbessert hat sich den Angaben zufolge in beiden Segmenten das operative Ergebnis. In der Schaden- und Unfallversicherung verwandelte sich der Verlust in Höhe von 21 Millionen Euro im Jahr 2017 in ein Plus von 11 Millionen Euro im Berichtsjahr. Im Segment Lebensversicherung reduzierte sich das Minus von 1,9 Milliarden auf 1,4 Milliarden Euro.

Hohe Schadenbelastung in der Industrieversicherung

Im Geschäftsbereich Industrieversicherung stiegen die gebuchten Bruttoprämien um fünf Prozent auf 4,7 Milliarden Euro. Davon werden inzwischen bereits rund 64 Prozent im Ausland erwirtschaftet. Für 2019 ist ein Anteil von 65 Prozent geplant.

Zwar sei das Unternehmen hier bei der Sanierung der Feuerversicherung sogar schneller als geplant vorangekommen, aber der versicherungstechnische Verlust nahm trotzdem von 207 Millionen auf 240 Millionen Euro zu. Die kombinierte Schaden-Kosten-Quote stieg von 108,5 auf 109,1 Prozent.

Ursächlich dafür sei die Häufung so genannter Man-made-Schäden in der Feuerversicherung gewesen, während die Belastung durch Naturkatastrophen von 232 Millionen auf 96 Millionen Euro sank.

Der Beitrag des Geschäftsbereichs zum Konzernergebnis war 2018 mit 16 Millionen Euro negativ, nachdem im Jahr zuvor noch ein Plus von 91 Millionen Euro beigesteuert worden war (VersicherungsJournal 3.4.2018).

Privat- und Firmenversicherung International steigert Konzernergebnis

Im Gegensatz dazu fiel der Beitrag des Geschäftsbereiches Privat- und Firmenversicherung International zum Konzernergebnis im Berichtsjahr mit 161 Millionen Euro weit höher aus als im Jahr zuvor. 2017 waren es 137 Millionen Euro gewesen.

Hierzu trug neben der durch Kostenoptimierungen und Skaleneffekten weiter von 95,4 auf 94,3 Prozent gesunkenen kombinierten Schaden-Kostenquote allerdings auch eine verbesserte Steuerquote bei, wie angemerkt wird. Die gebuchten Bruttoprämien nahmen in diesem Geschäftsbereich um zwei Prozent auf 5,6 Milliarden Euro zu.

Prämieneinnahmen in der Schaden-Rückversicherung legen stark zu

Im Geschäftsbereich Rückversicherung wuchsen sie im Segment Personen-Rückversicherung um ebenfalls zwei Prozent auf 7,2 Milliarden Euro. Im Segment Schaden-Rückversicherung legten die gebuchten Bruttoprämien um zwölf Prozent auf zwölf Milliarden Euro zu.

Beim versicherungs-technischen Ergebnis konnte der Verlust in Höhe von 493 Millionen Euro im Jahr 2017 in der Personen-Rückversicherung auf 416 Millionen Euro im Berichtsjahr vermindert werden. In der Schaden-Rückversicherung verbesserte es sich bei einer von 99,8 Prozent auf 96,6 Prozent gesunkenen kombinierten Schaden-Kosten-Quote von einer Million auf 333 Millionen Euro.

Der Beitrag der Rückversicherung zum Konzernergebnis erhöhte sich dadurch von 480 Millionen auf 540 Millionen Euro. Insgesamt verbuchte die Talanx-Gruppe bei um 5,5 Prozent auf 34,9 Milliarden Euro gestiegenen Prämieneinnahmen einen Zuwachs des Konzernergebnisses von 671 Millionen auf 703 Millionen Euro.

Für 2019 wird ein Konzernergebnis von 900 Millionen Euro angestrebt

Im laufenden Jahr soll es weiter auf rund 900 Millionen Euro anwachsen, gibt sich die Gruppe in ihrem Ausblick unverändert optimistisch. Neben dem geplanten Ausbau des Geschäfts mit kleinen und mittelständischen Unternehmen in der Privat- und Firmenversicherung Deutschland solle dazu ein konsequenteres Kapitalmanagement beitragen, wird mitgeteilt.

Weitere zentrale Elemente der neuen Strategie seien die Zusammenfassung der konzerninternen Rückversicherung in der Holding sowie die Bündelung des Geschäfts mit Spezialrisiken durch die Gründung der HDI Global Specialty SE (VersicherungsJournal 11.5.2018). Zugleich werde die digitale Transformation der Gruppe beschleunigt.