Wieder ein Versicherer weniger

3.7.2018 – Zum 28. Juni 2018 hat die Münchener und Magdeburger Agrarversicherung AG ihren Versicherungsbestand auf die Muttergesellschaft Allianz Versicherungs-AG übertragen. Der Spezialversicherer für Landwirtschaft und Forst wird in Münchener & Magdeburger Agrar AG umbenannt und künftig als Dienstleister und Assekuradeur für die Allianz tätig sein. Rechtlich wirksam wird die Änderung voraussichtlich im Juli – nach Genehmigung der Transaktion durch die Versicherungsaufsicht.

Nach rund 65 Jahren ist Schluss für die Münchener und Magdeburger Agrarversicherung AG als Risikoträger. Der Spezialversicherer für Landwirtschaft und Forst hat mit Wirkung zum 28. Juni seinen Versicherungsbestand (rund 30.000 Verträge) auf die Allianz Versicherungs-AG übertragen.

In einem weiteren Schritt ändert sich der Firmenname der Gesellschaft in Münchener & Magdeburger Agrar AG. Die Änderung soll voraussichtlich im Juli rechtlich wirksam werden. Die Genehmigung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) steht noch aus.

Allianz: „Der nächste logische Schritt“

Für die Kunden und ihre Beiträge soll sich dadurch nach Unternehmensangaben nichts ändern. Kunden würden weiterhin von den Spezialisten für Landwirtschaft und Forst betreut, die künftig als Dienstleister und Assekuradeur für die Allianz Versicherungs-AG fungieren, heißt es weiter.

Damit bündeln wir die Stärken beider Häuser und verbessern den vertrieblichen Zugang der Allianz Agenturen. Dirk Vogler, Vorstand Firmenversicherung der Allianz Versicherungs-AG

Für die Allianz ist die Bestandsübertragung „der nächste logische Schritt“, nachdem der Landwirtschafts-Versicherer bereits seit dem 1. Juli 2014 eine 100-prozentige Tochter der Allianz Versicherungs-AG ist.

Für den neuen Vorstand Firmenversicherung der Allianz Versicherung, Dirk Vogler (VersicherungsJournal 28.6.2018), bündelt das Unternehmen mit der Transaktion „die Stärken beider Häuser“. Damit verbessere man den vertrieblichen Zugang der Allianz-Agenturen. „Gemeinsam können wir noch effizienter arbeiten und unsere vertriebliche Stärke im Interesse unserer Kundinnen und Kunden einsetzen.“

Negativer Schadenverlauf

Die Münchener und Magdeburger Agrarversicherung kam im vergangenen Jahr laut dem aktuellen SFCR-Bericht (PDF, 2,7 MB) auf 43 Millionen Euro gebuchte Bruttobeiträge (plus 6,5 Prozent).

Die Aufwendungen für Versicherungsfälle einschließlich Veränderungen der Rückstellungen für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle hat sich 2017 wegen eines insgesamt negativen Schadenverlaufs auf 35,01 Millionen Euro mehr als verdoppelt.

Das versicherungstechnische Ergebnis (gemäß Berichtsformular S.05.01.02 unter Solvency II) wird mit minus 4,2 Millionen Euro angegeben. Nach HGB lag das versicherungstechnische Ergebnis bei 604.000 Euro. Die SCR-Quote (ohne Hilfsmaßnahmen) lag den Angaben zufolge zum 31. Dezember 2017 bei 138 Prozent.

Konsolidierung setzt sich fort

Mit dieser weiteren Verschmelzung setzt sich der Konsolidierungstrend in der Assekuranz fort. So wurden in den letzten rund eineinhalb Jahren zahlreiche Gesellschaften zusammengelegt oder verkauft (VersicherungsJournal 9.1.2017, 23.6.2017, 26.6.2017).

Im Sommer wurde die Asstel Sachversicherung AG auf die Gothaer Allgemeine Versicherung AG verschmolzen. Zudem wurde der Deutsche Ring Krankenversicherungs-Vereins a.G. auf die Signal Krankenversicherung a.G. verschmolzen (VersicherungsJournal 16.8.2017) und dann in Signal Iduna Krankenversicherung a.G. umbenannt.

Kurz darauf wurde darüber hinaus auch die Verschmelzung der Hansemerkur24 Lebensversicherung AG auf die Hansemerkur Lebensversicherung AG bekannt (VersicherungsJournal 4.9.2017). Ende des Jahres informierte die VHV-Gruppe darüber, dass die Hannoversche Direktversicherung AG rückwirkend zum Jahresanfang 2017 auf die VHV Allgemeine Versicherung AG verschmolzen wurde (VersicherungsJournal 18.12.2017).