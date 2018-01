Wieder ein paar Versicherer weniger

31.1.2018 – 2016 ist die Zahl der unter deutscher Aufsicht stehenden Versicherungs-Gesellschaften weiter zurückgegangen. Dies zeigt die aktuelle Bafin-Statistik der Erstversicherungs-Unternehmen. Im Vergleich zu 2004 war die Reduzierung in Leben am größten (minus rund ein Fünftel), während der Rückgang in Kranken bei 15 Prozent und in Schaden/Unfall bei gut zwölf Prozent lag.

Die Zahl der Versicherungs-Unternehmen und Pensionsfonds hat sich nach der jüngst von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) veröffentlichten Statistik der Erstversicherungs-Unternehmen (Tabellenteil) auch 2016 weiter reduziert.

In der amtlichen Statistik werden (inklusive der zehn unter Landesaufsicht stehenden Anstalten des öffentlichen Rechts) mit 571 Gesellschaften (Stand: 31. Dezember 2016) neun weniger aufgeführt als ein Jahr zuvor. 2013 waren es letztmals über 600, 2010 sogar noch 623. In nur sechs Jahren hat die Zahl damit um über acht Prozent abgenommen.

Vor allem Zahl der Kompositversicherer nimmt ab

Bei den Lebensversicherungs-Unternehmen gab es 2016 – anders als in den Jahren zuvor (VersicherungsJournal 20.12.2016, 21.1.2016, 23.1.2015) – keine Reduzierung. Die Zahl der unter Bundesaufsicht stehenden privaten Krankenversicherer dagegen nahm von 47 auf 46 ab.

Hintergrund ist die mit Wirkung zum 24. August 2016 vollzogene Verschmelzung der Mannheimer Krankenversicherung AG auf die Continentale Krankenversicherung a.G. (VersicherungsJournal 1.9.2016).

Gleich um vier auf nur noch 208 nahm im Verlauf des Jahres 2016 die Zahl der aufgelisteten beaufsichtigten Schaden-/ Unfallversicherer ab. Dieser Rückgang liegt vor allem an mehreren Zusammenführungen.

Allein im August genehmigte die Aufsicht die Verschmelzung der DBV Deutsche Beamtenversicherung AG auf die Axa Versicherung AG, der Concordia Rechtsschutz-Versicherungs-AG auf die Concordia Versicherungs-Gesellschaft a.G. und der Badischen Allgemeine Versicherung AG auf die BGV-Versicherung AG (VersicherungsJournal 27.9.2016).

Konzentrationsprozess

Im Vergleich zu 2004 wird ein klarer Konzentrationsprozess der Versicherungsbranche deutlich. In diesem Zeitraum nahm die Zahl der in der Erstversicherer-Statistik aufgelisteten Kompositversicherer um rund ein Achtel ab. Bei den privaten Krankenversicherern betrug das Minus etwa ein Siebtel, bei den Lebensversicherern sogar knapp ein Fünftel.

Die Zahl der Pensionskassen wird zum Jahresende 2016 mit 138 (Vorjahre: 140, 147) angegeben. In der Bafin-Statistik werden ferner unverändert 35 Sterbekassen sowie weiterhin 28 Rückversicherer aufgeführt.

Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) will die Entwicklung auf dem deutschen Erstversicherungs-Markt allerdings nicht als Konsolidierungswelle verstanden wissen. Zwar ist die Zahl der Erstversicherer seit 1995 um etwa ein Viertel zurückgegangen. Dies führt der GDV aber auf Umstrukturierungen innerhalb von Versicherungsgruppen zurück (VersicherungsJournal 27.9.2016).

Über 260 Milliarden Euro verdiente Bruttobeiträge

Die 571 in der Statistik aufgeführten Versicherungs-Unternehmen und Pensionsfonds erzielten 2016 verdiente Bruttobeitragseinnahmen in Höhe von 267,14 Milliarden Euro. Im Jahr zuvor waren es 260,97 Milliarden Euro bei 580 Gesellschaften. Die durchschnittlichen Beitragseinnahmen erhöhten sich damit um rund vier Prozent auf 467,8 Millionen Euro.

Knapp 86,2 Milliarden Euro des Beitragsaufkommens entfielen auf die Lebensversicherung, wie aus der Erstversicherungs-Statistik weiter hervorgeht. Dies entspricht einem Anteil von nicht ganz einem Drittel. Mit leicht über 75 Milliarden Euro war ein weiteres gutes Viertel der Schaden-/ Unfallversicherung zuzuordnen.

58,3 Milliarden Euro (über ein Fünftel der Prämieneinnahmen) entfielen auf die Rückversicherung, während mit knapp 37,2 Milliarden Euro über ein Siebtel der Krankenversicherung zuzuordnen ist. Die Pensionskassen, Pensionsfonds und Sterbekasse blieben zum Teil weit hinter der Fünf-Prozent-Marke zurück.