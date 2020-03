Wertgarantie und Vorstand trennen sich

17.3.2020

Die Wertgarantie AG und ihr Vorstand Hartmut Waldmann werden nach eigenen Angaben eigene Wege gehen. Wie der niedersächsische Versicherer am Montagabend auf seiner Website erklärte, haben sich beide Seiten darauf verständigt, die Zusammenarbeit nicht über den 31. Dezember 2020 hinaus fortzusetzen.

Als Grund für die Entscheidung nannte die Gesellschaft „unterschiedliche Auffassungen zu der strategischen Entwicklung der Auslandsmärkte“.

Waldmann habe deshalb darum gebeten, von seinen Verpflichtungen freigestellt zu werden. Diesem Wunsch habe der Aufsichtsrat entsprochen. „Vorstand und Aufsichtsrat der Wertgarantie AG danken Hartmut Waldmann für die langjährige Zusammenarbeit und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute“, so das Unternehmen. Die Nachfolge des Managers wird nicht thematisiert.

Hartmut Waldmann (Bild: Wertgarantie)

Auch andere Änderungen in der Chefetage des Versicherers stehen dieses Jahr an. Der Vorstandschef Thomas Schröder wird seine Aufgaben in den Vorständen und Geschäftsführungen der Gruppenunternehmen bis zum Sommer 2020 vollständig an seine Vorstandskollegen übertragen (VersicherungsJournal 7.1.2019).