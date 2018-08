Wefox und Lemonade beenden Streit um Hunderte Millionen Dollar

3.8.2018

„Der US-Versicherer Lemonade hat Julian Teicke, Gründer des Insurtechs Wefox und des Online-Versicherers One, sowie die beiden Gesellschaften auf Unterlassung und Schadenersatz in bisher nicht genannter Höhe verklagt. Lemonade-Gründer Daniel Schreiber wirft Teicke und anderen Wefox-Managern vor, unter falschen Angaben Policen bei Lemonade beantragt und Schäden gemeldet zu haben, um die App und Angebote des US-Versicherers zu kopieren.“ So berichtete der Versicherungsmonitor am 15. Juni.

Inzwischen ist dieser Streit nach Angaben von Dr. Robin Kiera beigelegt. Der Insurtech-Experte hatte als Mediator mitgewirkt. Daniel Schreiber, Schreiber, CEO der Lemonade Inc., und Julian Teicke, Gründer und Vorstand der unter der Marke Wefox auftretenden Financeapp AG, haben die Einigung in einem Linkedin-Post bestätigt. Teicke zeigte sich in einem anderen Post erleichtert, dass der Gang zum Gericht vermieden worden sei.

Julian Teicke (Bild: Wefox)

Interesse an der Einigung könnte auch der Investor Softbank haben, der an Lemonade beteiligt ist und der nach einem Bericht des Versicherungsmonitors vom 2. August bei der nächsten Finanzierungsrunde von Wefox eine wichtige Rolle spielen könnte.