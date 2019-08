Wefox expandiert weiter

16.8.2019

Die unter der 2015 gegründeten Marke Wefox auftretende Financeapp AG wird nun auch in Spanien aktiv, wie das Insurtech am Donnerstag mitteilte. Der Schritt war schon 2018 anlässlich der Expansion nach Italien in Aussicht gestellt worden (VersicherungsJournal 7.8.2018).

Der Eintritt im spanischen Markt erfolge in Kooperation mit dem Versicherungsmakler Ferrer&Ojeda. Das Unternehmen hat seine Zentrale in Barcelona und verfügt über Dependancen in Madrid und Sevilla sowie an fünf weiteren Standorten in Spanien.

Die Wefox-Group ist damit – neben Deutschland, Österreich und der Schweiz – in fünf Ländern tätig. Wefox hat nach eigenen Angaben mehr als 400.000 Kunden und 1.500 Makler auf seiner Plattform integriert.