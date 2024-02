Wefox baut internationales Risiko-Management auf

21.2.2024

Die Wefox-Gruppe investiert in die eigene Absicherung. Dominik Ulrich (43) steigt zum „Chief Risk Officer“ (CRO) auf. Zuvor war Ulrich Leiter der internen Revision bei Wefox. Als Mitglied des erweiterten Führungszirkels berichtet er in der neuen Funktion direkt an Wefox-Chef Julian Teicke, heißt es in einer Unternehmensmeldung.

Der Spezialist für globales Risikomanagement wird die Risikomanagement-Strategien aller europäischen Entitäten der Wefox Holding AG steuern. Zusätzlich übernimmt er ab sofort die Verantwortung für die Risikosteuerung des Wefox Versicherungsträgers, der jetzt unter Wefox Insurance AG Niederlassung Deutschland als Niederlassung der Wefox Insurance AG in Deutschland firmiert.

Bereits vergangenen Oktober vollzog das Unternehmen einen strategischen Richtungsschwenk und schränkte den Geschäftsbereich seines Produktgebers stark ein. In Deutschland informierte Wefox Vermittler und Kunden darüber, dass bestimmte Policen nicht verlängert werden (VersicherungsJournal 12.10.2023).

Dominik Ulrich (Bild: Wefox)

Für seinen neuen Job bringt Ulrich laut Wefox über 20 Jahre Erfahrung in der Gründung und Führung internationaler Teams in den Bereichen interne Revision, Informationsrisiko-Management und Risikoberatung mit. Vor seinem Wechsel zu dem Insurtech arbeitete er für die Zurich Insurance Group AG und die Citigroup Inc.