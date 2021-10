Wefox: Absatz von Kfz-Policen verdoppelt

18.10.2021 – Das Insurtech investiert weiter in sein Management und heuert einen Vertriebschef von der Zurich an. Am Bekenntnis zu den Maklern als Absatzkanal wird sich nichts ändern. Das B2B-Geschäft soll ausgebaut werden. Zulegen konnte Wefox 2021 vor allem in der Kfz-Sparte.

Die Wefox Insurance AG (vorher One Insurance AG) rüstet personell weiter auf und stärkt die hauseigene Vertriebsabteilung. Hintergrund sind ehrgeizige Ziele, was Umsatz und den Ausbau des Marktanteils betrifft. Nach Aussage von Firmengründer Julian Teicke soll das Unternehmen bis 2030 rund 100 Milliarden US-Dollar erwirtschaften (VersicherungsJournal Medienspiegel 13.9.2021).

Als Neuzugang kommt Christian Botsch (52) am 1. November an Bord. Er tritt die neugeschaffene Position als Verantwortlicher für die externen Vertriebe an. Der Manager war zuvor als Bereichsleiter und Chef des Maklervertriebs für die Zurich Gruppe Deutschland tätig. Er berichtet an Nicolas Pöltl, seit 1. April Hauptbevollmächtigter der Niederlassung Deutschland (20.4.2021).

Klare Aussage zum Maklervertrieb

Christian Botsch (Bild: Wefox)

Nach Peter Huber, der von der Zurich International Life Limited zu dem Versicherer als Chief-Insurance-Officer wechselte (20.8.2021), ist Botsch der zweite Manager, der nach Berlin geht. Was reizt den neuen Vertriebschef an einem Arbeitsplatz bei einem Insurtech?

„Der Versicherungsmarkt verändert sich derzeit stark. Die traditionellen Versicherer tun sich oft schwer, die geforderten Innovationen zeitnah umzusetzen. Firmen wie Wefox können aufgrund ihrer Struktur schneller und flexibler reagieren“, sagt Botsch.

Am eingeschlagenen Vertriebsweg über Makler werde sich nichts ändern, unterstreicht der Manager. 2021 arbeitet der Digitalversicherer nach eigenen Angaben mit 3.000 Vertriebspartnern zusammen; 2019 waren es erst 2.000.

Diese Partnerbasis will Botsch stabilisieren. „Mehrwerte für die Makler schaffen: zum Beispiel digitale Prozesse verbessern, damit sie Zeit und Geld sparen“, wirbt er. Das Ziel: Die Partner langfristig an das Unternehmen zu binden, um den Marktanteil hierzulande auszubauen.

Aktuell beträgt der Anteil der Kfz-Versicherungen am Bestand knapp die Hälfte. Nicolas Pöltl, Hauptbevollmächtigter der Wefox Insurance in Deutschland

Kooperationen im B2B-Vertrieb

Nicolas Pöltl (Bild: Wefox)

Auch Deutschland-Chef Pöltl betont den Faktor Wachstum für den Digitalversicherer. Den Vertrieb habe das Unternehmen dafür in den vergangenen drei Jahren neu ausgerichtet. „Kein Direktvertrieb mehr übers Netz, dafür haben wir die Kooperationen im B2B-Geschäft ausgebaut.“

So werde beispielsweise die Kfz-Versicherung von Wefox (9.10.2019) im laufenden Geschäftsjahr auch über Autohäuser verkauft. Das zahle sich für das Unternehmen aus. „Den Absatz von Kfz-Policen konnten wir in den vergangenen neun Monaten verdoppeln und das vor dem Jahresendgeschäft im vierten Quartal“, erklärt Pöltl.

Konkrete Abschlusszahlen will er vor Jahresende nicht nennen, er verrät nur so viel: „Aktuell beträgt der Anteil der Kfz-Versicherungen am Bestand knapp die Hälfte, den Rest machen Hausrat und Haftpflicht aus.“ Die beiden letztgenannten Sparten seien beim Absatz aber leicht hinter den Erwartungen zurückgeblieben.

Die Einführung der Zahnzusatztarife planen wir für das erste Quartal 2022. Nicolas Pöltl

Wohngebäude-Versicherung kommt im Januar

Neuen Schub in der Sachversicherung verspricht sich der Manager von der Wohngebäude-Versicherung, die im Januar 2022 auf den Markt kommen soll. Auch die Tierhalterhaftpflicht steht kurz vor dem Start. „Die Einführung der Zahnzusatztarife planen wir für das erste Quartal 2022 vorbehaltlich der regulatorischen Zustimmung”, so Pöltl.

Für die biometrischen Produkte soll im nächsten Jahr ein eigener Lebensversicherer aus der Taufe gehoben werden. „Hier sind wir allerdings abhängig von der Finanzmarktaufsicht in Liechtenstein“, ergänzt der Deutschlandchef.

Über Wefox

Um die Pläne und Ambitionen realisieren zu können, sammelte Wefox-Gründer Teicke von Investoren die Rekordsumme von etwa 533 Millionen Euro ein (2.6.2021). Das Kapital fließt nicht nur in Technik und neue Produkte, sondern auch in den Ausbau des Managements.

Neben Huber als Versicherungschef heuerte das Unternehmen auch Ex-Generali-Manager Dr. David Stachon (51) an, der im Sommer den neuen Job als Chief-Operating-Officer bei den Berlinern übernahm (28.6.2021). Kurzfristig führte Stachon nach dem Abgang von Oliver Lang den digitalen Versicherungsträger der Unternehmensgruppe (30.6.2021).

Unter Langs Führung erreichte der Sachversicherer 2020 erstmals drei Jahre nach seiner Gründung (2.2.2018 ) den Breakeven und schrieb einen kleinen Gewinn von 7.000 Euro (11.3.2021).

Ende des Coronajahres 2020 hatte der Versicherer nach Unternehmensangaben 500.000 Verträge im Bestand und 300.000 Kunden. Zum Vergleich: 2019 waren es laut Geschäftsbericht 190.000 Kunden mit insgesamt über 310.000 Hausrat- und/oder Haftpflichtpolicen.