Vorstand Oliver Kieper verlässt Netfonds

31.5.2024

In einer Ad-hoc-Meldung berichtet die Netfonds AG am Freitag, dass das Mandat von Vorstand Oliver Kieper durch Zeitablauf am gleichen Tag geendet hat. „Eine Verlängerung des Mandates ist im besten beiderseitigen Einvernehmen nicht vereinbart worden“, heißt es. Die Berufung eines Nachfolgers sei zum jetzigen Zeitpunkt nicht geplant.

Kieper war seit 2005 Prokurist des Maklerpools und seit 2013 Vorstandsmitglied. Darüber hinaus war er seit Gründung der NVS Netfonds Versicherungsservice AG im Jahr 2012 Vorstandsmitglied des Tochterunternehmens.

Oliver Kieper (Bild: Netfonds)

Das Leitungsgremium wird eigenen Angaben zufolge künftig kundenzentrisch aufgestellt sein. Martin Steinmeyer wird als CEO die Ressorts Marketing und Vertrieb, Peer Reichelt als CFO die gruppenweiten Finanzen und Dietgar Völzke als CIO die technische Entwicklung verantworten.

Operativ werden Mathias Horn und Dr. Sven Bernigau, beide Prokuristen der Muttergesellschaft und Vorstände der Tochter NVS, die Bereichsverantwortlichkeiten übernehmen. Bernigau verantwortet bereits seit eineinhalb Jahren die Prozesse des Versicherungsbereichs (VersicherungsJournal 11.4.2023). Horn kam erst im Dezember zu den Hamburgern. Der Diplom-Betriebswirt verfügt über eine mehr als 30-jährige Versicherungsexpertise in leitenden Funktionen.

„Der Aufsichtsrat dankt Herrn Kieper für seine gegenüber Netfonds AG geleisteten Verdienste und seinen fortwährenden Einsatz zum Aufbau des Versicherungsgeschäftes in der Netfonds Gruppe insgesamt“, heißt es in der Mitteilung. „Oliver Kieper wird der Branche bestimmt erhalten bleiben und genießt eine kurze Auszeit“, äußert sich ein Unternehmenssprecher gegenüber dem VersicherungsJournal auf Nachfrage zur weiteren beruflichen Laufbahn des Managers.