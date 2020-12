Von den Vertrieben der Swiss Life zu Franke und Bornberg

17.12.2020

Dr. Günther Blaich (44) wird zum 1. Januar geschäftsführender Gesellschafter der Franke und Bornberg Research GmbH. Er wird das Ressort Produkt- und Partnermanagement übernehmen und damit Ansprechpartner für Versicherer, Vertriebe, Vermittler und Pools sein.

Der Bereich soll zu einer Drehscheibe für digitale Antragsprozesse in der Versicherungswelt ausgebaut werden, heißt es in einer Pressemitteilung. Ziel sei es, Dunkelverarbeitung in der Versicherungsbranche zum Nutzen aller Beteiligten möglichst flächendeckend zu etablieren.

Günther Blaich (Bild: Franke und Bornberg)

Der promovierte Wirtschafts-Wissenschaftler kommt von den Vertrieben der Swiss Life AG, Niederlassung für Deutschland, für die er 16 Jahre tätig war. Als Geschäftsführer der Swiss Life Deutschland Vertriebsservice GmbH verantwortete er unter anderem den Einkauf aller Finanzdienstleistungs-Produkte.

Im Rahmen seiner Tätigkeit für die Swiss Life Servicegesellschaften war er zuständig für die Implementierung der Angebots- und Vergleichssoftware „fb>xpert“ von Franke und Bornberg. Das Projekt wurde Anfang des Jahres abgeschlossen.