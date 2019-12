VKB erwirbt White-Label-Tool von Clark

18.12.2019

Die Versicherungskammer Bayern (VKB) kauft von der Clark Germany GmbH eine White-Label-Lösung für den Aufbau eines digitalen Endkunden-Assistenten. Das Tool will der Versicherer im eigenen Unternehmen als „Sparkassen-Versicherungsmanager“ weiter ausbauen. Das teilte die VKB am Dienstag mit.

„Nach dem erfolgreichen Aufbau der Plattform durch Clark können wir mit dem Kauf nun das System noch stärker auf unsere hohen qualitativen Anforderungen sowie die unserer Vertriebspartner zuschneiden”, lässt sich Dr. Stephan Spieleder, Vorstandsmitglied der VKB, zitieren.

Das Angebot umfasse die Analyse des Versicherungsbedarfs, die Verarbeitung sowie Analyse von Fremdverträgen und zeige den Beratern in den Sparkassen Optimierungs-Möglichkeiten auf, so das Unternehmen. Nutzen sollen die Offerte die Sparkassen in den Geschäftsgebieten des Versicherers (Bayern, Pfalz, Saarland, Berlin, Brandenburg) sowie andere öffentliche Versicherer. Die VKB und Clark kooperieren seit 2018 im Bereich White-Label (VersicherungsJournal 7.5.2018).

Auch die R+V-Gruppe greift für ihren digitalen Versicherungsmakler „Wilhelm“ auf die Technologie von Clark zurück (15.3.2019). Mit dem Prototypen will der Versicherer nach eigenen Angaben „Erfahrungen in Sachen Digitalisierung sammeln“. Die Zielgruppe sei hier eng gefasst: internet- und makleraffine Kunden.