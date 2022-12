VGH-Vorständin wechselt zur Öffentlichen Oldenburg

23.12.2022

Kerstin Garbe wird zum 1. Juli 2023 Vorständin der Öffentliche Versicherungen Oldenburg. Sie folgt auf Angelika Müller, die seit Juli 2015 Vorstandsmitglied ist und in den Ruhestand geht (VersicherungsJournal 29.6.2015). Dies bestätigte am Donnerstag eine Sprecherin des Versicherers auf Nachfrage.

Die 54-Jährige kommt von den VGH Versicherungen. Dort verantwortet sie seit 2017 als Vorständin der Provinzial Pensionskasse Hannover AG die Ressorts Aufsichtsbehörde/ Ministerium, Aufsichtsgremien, Recht, Rechnungslegung, Revision, Rückversicherung, Wirtschaftsplanung, Produktentwicklung, Personal, Inkasso, Bestandsverwaltung und zentrale Funktionen.

Seit sieben Jahren ist sie für die VGH zudem als Abteilungsdirektorin Unfallversicherung/ Produktentwicklung Leben-Unfall und seit acht Jahren als Abteilungsdirektorin Produktentwicklung Leben/ Unfall und Leistung tätig. Gestartet war sie bei den Hannoveranern im Jahr 2000 im Bereich Krankenversicherungs-Mathematik. Zuvor arbeitete die studierte Mathematikerin und Aktuarin DAV vier Jahre für die Winterthur Schweizerische Versicherungs-Gesellschaft AG (heute Axa-Konzern).

Kerstin Garbe (Bild: Iris Sobotta)

In einer Pressemeldung zur Neubesetzung lässt sich der Aufsichtsratsvorsitzende des Versicherers, Dr. Ulrich Knemeyer, wie folgt zitieren: „Die Übertragung der Verantwortung für die Lebens- und Unfallversicherung auf Kerstin Garbe ist eine weitere wichtige Weichenstellung, um die gute Marktposition der Öffentlichen in einem zunehmend herausfordernden Wettbewerbs- und Kapitalanlageumfeld zu sichern und den VGH-Verbund in Niedersachsen enger zusammenzuführen.“

Der Vorstand der Öffentlichen Versicherungen Oldenburg setze sich damit ab dem kommenden Sommer aus Jürgen Müllender als Vorsitzender, Ralf Kunze und Garbe zusammen.