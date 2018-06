VGA wählte Vorstand neu

18.6.2018

Der Bundesverband der Assekuranzführungskräfte e.V. (VGA) hat auf der Jahreshauptversammlung in der vergangenen Woche in Koblenz turnusgemäß ein neues Präsidium gewählt.

Hans-Ulrich Buß (Bild: VGA)

Dabei hat der Gesamtvorstand diese Präsidiumsmitglieder in ihren Ämtern bestätigt: Hans-Ulrich Buß (Württembergische) als Präsident, Ulrich Neumann (Gothaer) als ersten Vizepräsidenten, Rainer Nicolas (Zurich) als zweiten Vizepräsidenten, Bernhard Weiß (Ergo) als Schatzmeister, die weiteren Mitglieder Mario Fökel (Signal Iduna), Claus Marcus Götte (Götte Gruppe), Wolfgang Kühn (Ergo) und Klaus Woschei (Barmenia) sowie Verbandsdirektor Oliver Mathais.

Neu in das Gremium gewählt wurde Michael Walter (Feuersozietät Berlin Brandenburg). Er hat sich nach Angaben des VGA in der Vergangenheit bereits in dem Arbeitgeberverband für das private Versicherungs-Vermittler-Gewerbe engagiert, unter anderem als Leiter des Arbeitskreises Sprecherausschüsse.