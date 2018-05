Versicherungskammer setzt App von Clark ein

7.5.2018

Die Versicherungskammer Bayern will ihren Kunden und Vertriebspartnern noch in diesem Jahr einen digitalen Versicherungsmanager der Clark Germany GmbH (VersicherungsJournal 29.9.2017, 19.6.2015) zur Verfügung stellen. Damit sollen die Kunden per Smartphone (Betriebssysteme iOS und Android) oder PC einen umfassenden Blick auf ihre Versicherungssituation erhalten, Versicherungslücken aufdecken und direkt Vorschläge für geeignete Produkte aus dem Portfolio der Versicherungskammer erhalten.

Die Lösung werde gemeinsam mit dem Versicherungsmakler-Start-up an die Anforderungen des eigenen Multikanalvertriebs und vor allem auf die kooperierenden Sparkassen angepasst, teilte die Versicherungsanstalt des öffentlichen Rechts mit. In den darauffolgenden Monaten solle die App auch für die Kunden der weiteren Konzernunternehmen Feuersozietät Berlin Brandenburg, Saarland-Versicherungen und Bavariadirekt zur Verfügung stehen.

Des Weiteren planen der Makler und die Versicherungsgruppe, das Angebot zu einer White Label-Lösung weiter zu entwickeln und anderen öffentlichen Versicherern und Sparkassen anzubieten. Clark hat nach Angaben ihres CEO Dr. Christopher Oster drei weitere Aufträge von Finanzunternehmen erhalten, die kurz vor dem „Go-live“ stünden. Für das weitere Wachstum hatte sich das Unternehmen kürzlich mit frischen Kapital versorgt (VersicherungsJournal 26.4.2018).