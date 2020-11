Versicherungskammer: Neuer Vorstand für Kranken und Reise

26.11.2020

Isabella Martorell Naßl (52) wird zum 1. Januar neues Vorstandsmitglied im Konzern Versicherungskammer Bayern (VKB). Sie verantwortet den Bereich Kranken-, Pflege- und Reiseversicherung und komplettiert das bestehende Vorstandsteam.

Die ausgebildete Versicherungskauffrau und diplomierte Betriebswirtin hat berufsbegleitend den Executive Master of Insurance an der LMU München erworben und ist seit 1998 in vielfältigen Führungsfunktionen für die Versicherungsanstalt des öffentlichen Rechts tätig.

Anfang des Jahres wurde sie Generalbevollmächtigte für die Saarland Versicherung AG und für die Feuersozietät Berlin Brandenburg AG, beides Unternehmen des Konzerns. Diese Funktion wird sie, wie auch ihre Arbeit als Chief Operating Officer für Betrieb und Operations, weiterhin ausüben.

Isabella Martorell Naßl (Bild: VKB)

„Ich freue mich sehr, dass wir mit Isabella Martorell Naßl für das wichtige Geschäftsfeld der Kranken-, Pflege- und Reiseversicherung eine weitere ausgewiesene Kennerin des Versicherungswesens im Vorstand unserer Gesellschaften gewonnen und damit beste Voraussetzungen haben, unsere Marktposition in diesen Segmenten weiter auszubauen“, sagt Konzernchef Dr. Frank Walthes in einer Pressemitteilung am Mittwoch.