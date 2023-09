Urgestein Peter Meier verlässt den Vorstand der Nürnberger

22.9.2023

Nach 43 Jahren Zugehörigkeit wird Peter Meier (61), Vorstandsmitglied der Nürnberger Allgemeine Versicherungs-AG, im April kommenden Jahres sein Mandat niederlegen. Zum Ende des Jahres 2024 wird er dann auch aus dem Vorstand der Nürnberger Beteiligungs-AG ausscheiden. Bis dahin sollen seine Projekte beendet und seine Aufgaben und Mandate verteilt sein.

Die Trennung erfolgt im besten Einvernehmen, wie das Unternehmen in einer Pressemeldung mitteilt. Der Jurist ist seit 1992 in der Führungsriege der Nürnberger Versicherungsgruppe tätig. So wurde er beispielsweise 2002 in den Vorstand der Nürnberger Beamten Allgemeine Versicherung AG bestellt (10.7.2003).

„Im Namen des Aufsichtsrats danke ich Peter Meier für sein Engagement und seinen unermüdlichen Einsatz zum Wohl unserer Nürnberger“, lässt sich Dr. Wolf-Rüdiger Knocke, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Nürnberger Beteiligung zitieren.

Peter Meier (Bild: Nürnberger)

Meier hatte 1981 eine Ausbildung zum Versicherungskaufmann bei der Nürnberger absolviert, ehe er ab 1996 nach seinem Studium der Rechtswissenschaften in leitender Funktion für das Unternehmen tätig war.