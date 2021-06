Umbau: HDI-Gruppe vereinfacht Betriebsstrukturen

14.6.2021 – Schnellere Innovationen und Digitalisierung verspricht sich die HDI-Gruppe von ihrer neuen Betriebsstruktur. Rund die Hälfte der Gesellschaften mit Mitarbeitern verschwindet. 7.650 Beschäftigte werden in die neue HDI AG überführt. Für sie soll sich nichts ändern.

Torsten Leue (Bild: Talanx)

Die unter dem Dach der Talanx AG agierende HDI-Gruppe vereinfacht ihre Betriebsstruktur und wird die 21 mitarbeiterführenden Gesellschaften der Talanx-Erstversicherungsgruppe in Deutschland fast halbieren. Ebenso werde die Zahl der örtlichen Betriebe reduziert, ohne dass es zu Standortschließungen, Mitarbeiterabbau oder Versetzungen kommt, so eine Pressemitteilung am Freitag.

HDI-Umbau zwingend erforderlich

Im Frühjahr 2022 sollen die rund 7.650 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der tarifgebundenen bisherigen Gesellschaften in der neuen, ebenfalls tarifgebundenen Arbeitgebergesellschaft „HDI AG“ zusammengeführt werden.

„Die Straffung unserer Strukturen ist zwingend erforderlich, damit wir auf die Anforderungen eines zunehmend digitalisierten, komplexen und unbeständigen Umfelds als Unternehmen dynamisch reagieren können. Wir werden schneller, flexibler und damit schlagkräftiger gegenüber dem Wettbewerb und sind zugleich besser aufgestellt für unsere Kunden“, wird Talanx-Chef Torsten Leue in einer Unternehmensmitteilung zitiert.

Qualität der Mitbestimmung unangetastet

Die schlankeren Betriebsstrukturen sollen die Entscheidungsprozesse in betrieblichen Fragen, wie beispielsweise zur Umsetzung von deutschlandweiten Projekten, beschleunigen. Schließlich halbiert sich mit der Verschlankung auch die Zahl der Mitbestimmungsgremien.

Die Qualität der Mitbestimmung soll nach Aussagen des Unternehmens unangetastet bleiben. Vielmehr werde die Mitbestimmung auf lokaler und Konzernebene gestärkt.

Abschluss eines Interessenausgleichs

Der Konzernbetriebsrats-Vorsitzende Ralf Rieger wird in der Pressemitteilung zitiert: „Die Beteiligungsrechte des Betriebsrats bei der Veränderung von Betriebsstrukturen sind begrenzt. Weil sich für die Kolleginnen und Kollegen jedoch nichts Wesentliches ändert, tragen wir die Veränderung der heutigen Betriebsstrukturen mit.“

Mit dem Abschluss eines Interessenausgleichs habe sich der HDI zu den Standorten, den Sozialleistungen und den geltenden Betriebsvereinbarungen bekannt, so Rieger. Außerdem habe der Betriebsrat sicherstellen können, dass es keine Betriebsübergänge in tariflose Gesellschaften gebe.