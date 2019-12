Thinksurance: Geschäft mit Maklern ausbauen

16.12.2019 – Das Technologie-Unternehmen Thinksurance, ehemals Gewerbeversicherung24, konnte 2019 diverse Punkte seiner To-do-Liste abarbeiten: frisches Kapital für des Ausbau der Belegschaft einsammeln, das Produktangebot erweitern und die eigene Plattform um neue Funktionalitäten ergänzen. Im kommenden Jahr steht der Ausbau der Vermittlerbasis auf dem Plan.

Die Frage, warum Gewerbeversicherung24 heute als Thinksurance GmbH firmiert (VersicherungsJournal 3.3.2016, Medienspiegel 26.8.2019), hat Gründer und Geschäftsführer Florian Brokamp im laufenden Jahr schon öfter gehört.

„Bei der Gründung des Unternehmens stand der Endkunde deutlich stärker im Fokus. Der alte Firmenname war da sehr eingängig. Heute verstehen wir uns als Technologiepartner. Und Thinksurance passt besser zu unserem aktuellen Geschäftsmodell“, erklärt der Manager.

Florian Brokamp (links), Christopher Leifeld (Bild: Thinksurance)

Thinksurance-Chefs treffen Entscheidungen

Und dieses Geschäft, über neue Vertriebspartner und Services für Versicherer, soll wachsen. Im Oktober gab das Versicherungsmakler-Unternehmen, das von den beiden Gründern Christopher Leifeld und Brokamp geführt wird, den Abschluss seiner dritten Series-B-Finanzierungsrunde bekannt (22.10.19).

Risikokapitalgeber Eight Roads Ventures, der zum Investmentfonds Fidelity Ventures gehört, investierte 13 Millionen Euro in das Insurtech. Zu den Investoren aus früheren Finanzierungsrunden zählen die Policen-Direkt-Gruppe, die Hoesch Group AG, die German Startups Group Berlin GmbH & Co KGaA, Nikolai Dördrechter und Christian Vollmann.

Wichtig ist Brokamp, dass die bisherigen Kapitalgeber über Minderheits-Beteiligungen in sein Unternehmen eingestiegen sind. „Christopher Leifeld, Timm Weitzel und ich sind immer noch Herren im eigenen Haus. Wir treffen als Geschäftsführer die Entscheidungen, kein Versicherer oder Pool sitzt da mit am Tisch.“

Belegschaft soll verdoppelt werden

Mit dem frischen Geld von Eight Roads Ventures will der Makler vor allem seine Belegschaft vergrößern: „Aktuell beschäftigen wir rund 50 Mitarbeiter. Bis Ende nächsten Jahres möchten wir diese Zahl am Firmensitz in Frankfurt verdoppeln“, so Brokamp.

Gesucht werden vor allem Entwickler und Versicherungsprofis aus dem gewerblichen Bereich. Den Standort am Main, eher als Bankenmetropole bekannt, sieht der Manager dabei als Vorteil.

„Für Fin- und Insurtechs, die neue Mitarbeiter suchen und halten wollen, ist Berlin aufgrund der vielen jungen Firmen, die um Fachkräfte konkurrieren, sowas wie der Wilde Westen. Frankfurt ist da für Unternehmen deutlich entspannter“, betont der Geschäftsführer. Zum April des neuen Jahres habe er bereits knapp 20 neue Arbeitsverträge unterschrieben.

Produktangebot 2019 erweitert

Der Versicherungsmakler bietet seit 2016 eine Plattform für den Vertrieb von Gewerbeversicherungen an. Nach eigenen Angaben arbeiten heute 20.000 Vermittler mit den Produkten des 2016 gegründeten Start-ups. Damit kann das Unternehmen laut Website aktuell Versicherungen aus über 60 Produktlinien, insbesondere Haftpflicht- und Sachversicherungen, anbieten.

2019 erweiterte die Gesellschaft ihr Portfolio: „Wir haben unsere Tariflandschaft etwa mit technischen Versicherungen und Multi-Line-Produkten ergänzt“, so Brokamp. Zusätzlich führte die Firma neue Funktionalitäten für Makler und Vertriebe ein.

Zum Beispiel kam auf der Plattform für Ausschreibungen ein Chat-Modul hinzu, über das Makler mit Underwritern direkt offene Fragen klären können. Gleichzeitig werde der Dialog automatisch für beide Seiten dokumentiert.

Wir bieten die breiteste Marktabdeckung im Gewerbe. Florian Brokamp, Geschäftsführer Thinksurance GmbH

Pläne und Vorgaben für 2020

In der Zusammenarbeit mit Pools und Verbünden sieht Brokamp sein Unternehmen „gut aufgestellt“. Viel Potenzial liege dagegen noch bei größeren und mittleren Maklerfirmen brach. „Hier arbeiten wir mit einer niedrigen dreistelligen Anzahl zusammen. Diese Basis wollen wir im nächsten Geschäftsjahr deutlich ausbauen“, kündigt Brokamp an.

Was er dieser Zielgruppe offeriert, was Mitbewerber nicht können? „Wir bieten die breiteste Marktabdeckung im Gewerbe. Zusätzlich ist der gesamte Lebenszyklus der Kunden auf unserer Plattform integriert. Und wir stellen den Maklern einen ganzheitlichen Beratungsansatz zur Verfügung“, wirbt der Geschäftsführer Richtung potenzieller Vertriebspartner.

Der Beratungsansatz für die Vermittler soll im kommenden Jahr noch um einen Punkt ergänzt werden: Die Partner sollen dann ihrer gewerblichen Klientel als Ergänzung auch Haftpflicht- und Hausratpolicen für den privaten Bedarf anbieten können. Das Insurtech will dieses Angebot nicht selbst aufbauen, sondern über Kooperationen ermöglichen und auf der eigenen Plattform integrieren.

Für 2020 und darüber hinaus sind wir locker durchfinanziert. Florian Brokamp, Geschäftsführer Thinksurance GmbH

Die schwarze Null im Blick

Zusätzlich will die Gesellschaft nach Aussage von Brokamp die White-Label-Offerten für Versicherer forcieren. „Antragsstrecken für die Gesellschaften können wir für einen Bruchteil der Kosten zur Verfügung stellen. Gleiches gilt für Plattformen, die die Ausschließlichkeits-Organisation künftig nutzen soll“, so Brokamp.

Eine neue Finanzierungsrunde sei für das neue Geschäftsjahr nicht geplant. „Für 2020 und darüber hinaus sind wir locker durchfinanziert. Wir stehen finanziell nicht unter Druck“, erklärt der Geschäftsführer.

Die „schwarze Null“ habe das Management durchaus im Blick, auch um als nachhaltiges Unternehmen wahrgenommen zu werden. „Wir haben 2019 schon profitabel gearbeitet. Mit dem notwendigen Ziel, unsere Mitarbeiterzahl zu verdoppeln, werden wir 2020 aber keine schwarzen Zahlen schreiben“, erläutert der Thinksurance-Chef.

Den Grund für die finanzielle Planung liefert er gleich mit: „Die Digitalisierung in der Versicherungsbranche steht noch am Anfang. Alle Mitspieler werden für dieses Projekt noch Geld in die Hand nehmen müssen, um am Ende davon massiv profitieren zu können.“