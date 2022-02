Tesla-Autoversicherung – Baldiger Start in Deutschland?

22.2.2022 – Nun könnte ein disruptiver Angriff auf die deutsche Kfz-Versicherung erfolgen. Der Autobauer ist nämlich schon Herr vieler Fahrdaten und betreibt in den USA eine Telematik-Kfz-Versicherung. Eine Zulassung für den deutschen Markt liegt auch schon vor. Es sind Beitragsersparnisse von bis 60 Prozent im Gespräch. Die Huk-Coburg kann sich eine Kooperation mit dem Neuling vorstellen.

Schon 2013 kam es zu einer Zäsur in der Landschaft der deutschen Kfz-Versicherer. Es wurde die Volkswagen Autoversicherung AG gegründet. Dabei handelt es sich um ein Joint Venture zwischen der Allianz Versicherungs-AG und der Volkswagen Financial Services AG.

Seither gibt es keinen offenen Kampf zwischen Kfz-Herstellern und Kfz-Versicherern. Trotzdem geht seit Jahren bei den Assekuranzen die Angst um, dass sie als Risikoermittler ersetzt werden – durch Technik.

Kampf um Datenhoheit

Daher kooperiert der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) mit Autoklubs, freien Werkstätten und Verbraucherzentralen in der Frage, wer Zugriff auf die digitalen Daten hat.

Massiv kritisiert der Marktführer in der Kfz-Versicherung, die Huk-Coburg Allgemeine Versicherungs-AG, eine Verweigerungshaltung der Kfz-Hersteller (VersicherungsJournal 1.2.2021). Doch noch haben die Autohersteller in Deutschland keinen massiven Angriff durch eine vollkommen neue Kfz-Versicherung gestartet. Das könnte nun anders werden.

Der Autobauer Tesla will jährlich in Brandenburg in seiner Gigafabrik 500.000 Elektroautos vom Band laufen lassen. Können die Fahrzeuge für den deutschen Markt bald auch direkt über die Tesla Insurance Ltd (Germany Branch) versichert werden? Eine solche „Vermutung“ ist einem Bericht der Welt zu entnehmen.

Tesla hat die Voraussetzungen für die Start der Versicherung geschaffen

Angeblich wäre ein Versicherungsstart mit dem Produktionsbeginn im März 2022 möglich. Tatsächlich hat der Autobauer längst viele Voraussetzungen für den Start der eigenen Autoversicherung geschaffen.

So ist das Unternehmen seit Anfang Februar 2022 im Handelsregister eingetragen. Es hat zudem bereits am 8.3.2021 eine Zulassung als Schaden- und Unfallversicherung erhalten, die von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) im eigenen Journal veröffentlicht wurde.

Tesla nutzt dabei die Freiheit des europäischen Niederlassungsrechts. Hauptsitz des Unternehmens ist die maltesische Tesla Insurance Limited.

In Deutschland kann Tesla nicht nur die notwendige Kfz-Haftpflichtversicherung, sondern auch die Sparten Unfall, Kfz-Kasko, Transport, Feuer- und Elementar, Hagel-, Frost- und sonstige Sachschäden sowie die Allgemeine Haftpflicht-, die Rechtsschutz- und Schutzbrief-Versicherung betreiben.

Telematik-Daten sind ohne Zusatzgerät abgreifbar

Hauptbevollmächtigter des Stammsitzes in Malta und der deutschen Niederlassung im brandenburgischen Grünheide ist Andrew Wright. Laut der Website von Tesla wird die US-amerikanische Tesla-Versicherung als Pay-as-you-drive-Tarif betrieben. Die Kunden zahlen wie bei deutschen Telematik-Tarifen eine Prämie in Abhängigkeit ihres Fahrverhaltens.

Im Gegensatz zu Angeboten der Marktführer Huk-Coburg oder Allianz muss Tesla aber kein weiteres technisches Gerät installieren, um die Fahrdaten festzustellen. Die Tesla-Fahrzeuge funktionieren automatisch als „Big-Brother“ und können die Daten weitermelden.

Nach deutschen Datenschutzrecht darf der Versicherer aber Personen- und Fahrdaten nicht verknüpfen. Hier haben die deutschen Assekuranzen ein System entwickelt, nachdem der Versicherer nur Scoringwerte erhält, die dann für die Prämienkalkulation genutzt werden.

Bis zu 60 Prozent günstiger

Tesla verweist darauf, dass bei seiner Versicherung in den USA „die zusätzlichen Kosten traditioneller Versicherungsträger“ nicht anfallen.

Laut Tesla könnte daher ein durchschnittlicher Fahrer zwischen 20 und 40 Prozent günstiger versichert werden und die „sichersten“ Fahrer hätten sogar ein Einsparpotential von 30 bis 60 Prozent der Versicherungskosten.

Der Online-Abschluss einer Tesla Autoversicherung soll nach Darstellung des Unternehmens in nur einer Minute möglich sein. Teslakunden können übrigens auch ihre Fremdfahrzeuge mitversichern lassen.

Zudem gibt es eine App, über die Schäden automatisch abgewickelt werden können. „Sie können ihre Ansprüche einreichen, verwalten und verfolgen und Reparaturen planen“, erläutert das Unternehmen.

Tesla verfügt über Daten, an die wir nicht herankommen. Das gepaart mit unserer starken Marke könnte für beide Seiten lukrativ sein. Klaus-Jürgen Heitmann, Huk-Coburg

Huk-Coburg möchte Partner werden

Ob eine deutsche Tesla-Autoversicherung tatsächlich vor dem Start steht, ist aber ungewiss. So gibt es die Echtzeit-Police bisher nur in den US-Bundesstaaten Arizona, Illinois, Ohio und Texas. In Kalifornien versichert Tesla scheinbar noch klassisch. Eine Ausweitung auf weitere US-Bundestaaten ist aber geplant.

Im vorigen Jahr hatte sich die Huk-Coburg als Partner von Tesla ins Spiel gebracht. Der Vorstandchef Klaus-Jürgen Heitmann hatte betont, dass er sich eine Kooperation mit Tesla sehr gut vorstellen könnte.

Wörtlich sagte Heitmann: „Wir sind der größte Kfz-Versicherer und reden daher mit vielen im Markt. Tesla verfügt über Daten, an die wir nicht herankommen. Das gepaart mit unserer starken Marke könnte für beide Seiten lukrativ sein.“