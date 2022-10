Techafull kombiniert islamkonforme Absicherung mit digitalem Abschluss

20.10.2022 – Eine Berliner Neugründung verbindet traditionelle Glaubensprinzipien mit den Möglichkeiten der Digitalisierung. Als Risikoträger fungiert Element. Allerdings adressiert der Assekuradeur mit seinen Sachversicherungen nicht nur Muslime, sondern alle Kunden, die Nachhaltigkeit als Wert schätzen.

Die Neova Techafull GmbH ist im deutschen Markt gestartet. Der Assekuradeur bietet hierzulande digitale und islamkonforme Versicherungen für Hausrat-, private Haftpflicht- und private Unfallabsicherung an. Als Risikoträger steht die Element Insurance AG hinter den Offerten (VersicherungsJournal 12.10.2022).

Die Idee, Versicherungen islamischen Glaubensprinzipien anzupassen, ist nicht neu (VersicherungsJournal 8.9.2004). Neu ist allerdings die Kombination der Produkte, die sich an den sogenannten Islamic Finance Regeln orientieren, mit dem Online-Abschluss.

Homepage der Neova Techafull

Zielgruppe sind alle Kunden, die auf Nachhaltigkeit setzen

Islamkonforme Policen seien im Kern ein ethisches Geschäft und unterstützten per Definition die Nachhaltigkeit. „Wir haben diese Werte mit einem vollständig digitalen Geschäftsmodell kombiniert, um ein hohes Maß an Kundenerfahrung zu bieten“, erklärt Techafull auf Nachfrage.

Der Versicherungsvertreter richtet sich mit seinen Angeboten in erster Linie an die muslimische Bevölkerung in Europa. Hierzulande lebten 2020 laut Statista rund 5,5 Millionen Muslime. Damit zähle der Islam zu den verbreitetsten Religionen in Deutschland.

„Unsere Zielgruppe ist jedoch nicht streng auf diese Definition begrenzt. Wir glauben, dass unser Geschäftsmodell bei allen Kunden, die Nachhaltigkeit und das Engagement für die Gemeinschaft schätzen, auf großes Interesse stoßen wird“, so das Unternehmen.

Wie die islamkonforme Versicherung funktioniert

Das Prinzip basiert auf den Regeln, die der Glauben vorgibt. Übertragen auf die Welt der Assekuranz funktioniert die Umsetzung wie folgt: Bei der konventionellen Versicherung zahlen die Kunden eine Prämie, während diese Beiträge im islamischen Modell als Spenden betrachtet werden.

Alle diese Spenden (Prämien) werden in einem Pool gesammelt, nachdem die Provision (Vakala-Gebühr) der Versicherer abgezogen wurde. Dann werden alle Ansprüche aus dem Pool beglichen.

Wenn am Ende der Laufzeit ein Betrag übrigbleibt, kann dieser im Namen der Kunden gespendet werden. Das Geld kann auch an die Kunden, die keine Ansprüche haben, zurückgezahlt werden oder es kann verwendet werden, um die Finanzen des Pools für das nächste Jahr aufzustocken.

Produktportfolio soll bis Jahresende erweitert werden

Bis Jahresende will das Berliner Insurtech sein Portfolio ausbauen. „Unser Ziel ist es, unseren Kunden weitere Produkte der Schaden- und Unfallversicherung wie Kfz- oder Wohngebäudeversicherung anzubieten. Hier werden wir mit Element und anderen starken Versicherungs-Unternehmen aus Europa zusammenarbeiten“, so Techafull.

Der Neueinsteiger wurde im November 2021 gegründet und ist eine Tochterfirma der Neova Participation Insurance, einem Mitglied der Kuveyt Türk Finance Group. Als Geschäftsführer in Deutschland fungiert Metin Yücel.

Aktuell werden die Versicherungen der Techafull in Deutschland über die eigene Webseite angeboten und verkauft. Zusätzlich vermittelt die KT Bank AG, die zur gleichen Unternehmensgruppe gehört und ebenfalls Finanzprodukte und Dienstleistungen nach den Prinzipien des islamischen Bankwesens offeriert, die Policen.

Dieser Vertriebsweg könnte hierzulande durch einen weiteren Bancassurance-Kanal ergänzt werden, so der Assekuradeur. Der Aufbau des Unternehmens soll in den kommenden Monaten durch Werbekampagnen im Netz, den sozialen Medien und auf verschiedenen TV-Sendern forciert werden.