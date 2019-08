Swiss Life: neue Manager für die Chefetage

28.8.2019

Die Swiss Life AG, Niederlassung für Deutschland gibt zum 1. Januar 2020 Veränderungen in ihrer Führungsmannschaft bekannt. Stefan Holzer (41) wird Leiter Versicherungsproduktion und Mitglied der Geschäftsleitung des Unternehmens. Er folgt auf Amar Banerjee, der die Gesellschaft nach rund sechs Jahren (VersicherungsJournal 26.2.2014) zum Jahresende „auf eigenen Wunsch“ verlässt, heißt es in einer Mitteilung vom Dienstag.

Holzer arbeitet seit 2006 für den Versicherer. Er ist seit 2017 als Bereichsleiter Servicecenter Privatkunden für die Versicherungsprozesse wie Underwriting, Bestandsmanagement und Claims-Management zuständig. In seiner künftigen Position berichtet Holzer direkt an Jörg Arnold, CEO bei Swiss Life Deutschland.

Dirk von der Crone (43), seit 2005 bei dem Unternehmen, steigt zusätzlich am 1. Januar in die Geschäftsleitung des Versicherers auf. Als Leiter Personal, Services & Operations Finanzvertriebe übernimmt der Manager die Verantwortung für die Bereiche Antrag/ Vertrag/ Provision sowie Partner- und Produktmanagement bei den Swiss-Life-Endkundenvertrieben. In seiner neuen Funktion berichtet er ebenfalls an den CEO.

Stefan Holzer (li.) und Dirk von der Crone (re.) (Bild: Swiss Life)

„Mit unserer Strategie Swiss Life 2021 haben wir uns auch für unser Geschäftsfeld Finanzberatung sehr ambitionierte Ziele vorgenommen. Mit Dirk von der Crone verstärken wir unser Management und bündeln unsere Produkt- und Servicekompetenzen auf Seiten der Finanzvertriebe“, erklärte Arnold dazu.