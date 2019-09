Stühlerücken bei den Ideal Versicherungen

25.9.2019

Olaf Dilge (55) wechselt am 1. Januar als Vorstandschef gänzlich zur Ahorn AG. Der Manager ist seit 2005 bei der Muttergesellschaft Ideal Lebensversicherung a.G. zuständig für IT und Mathematik sowie in Personalunion gleichzeitig Vorstandsvorsitzender des Bestattungsunternehmens (VersicherungsJournal 14.1.2005). Er bleibt im Vorstand der Zwischenholding Ideal Beteiligungen AG.

Das teilte das Unternehmen am Dienstag mit weiteren Personalien mit. Dilges Nachfolgerin bei dem Lebensversicherer wird Antje Mündörfer (56), die bereits seit 2001 als Bereichsleiterin Mathematik/Rückversicherung im Unternehmen arbeitet.

Olaf Dilge

Bild: Ideal

Antje Mündörfer

Bild: Ideal vor

Bei der Tochtergesellschaft Rheinisch-Westfälische Sterbekasse Lebensversicherung AG (RWSt) wird Madeleine Schmidt (41), Bereichsleiterin Finanzen der Ideal, zum 1. Januar in den Vorstand aufrücken. Sie ersetzt dort Antje Mündörfer, die seit 2013 dem RWSt-Vorstand angehört (17.6.2013) und in den Aufsichtsrat wechselt.

Karlheinz Fritscher (56), Finanzvorstand der Ideal Gesellschaften, wird spätestens am 1. Juli vom Vorstand der Ahorn AG in den Aufsichtsrat wechseln. Ein neuer Finanzvorstand für das Unternehmen werde noch gesucht, heißt es in der Mitteilung.

Den Vorstandsumbau begründete Rainer M. Jacobus (56), Chef der Unternehmensgruppe, mit „der sehr dynamischen Entwicklung“ der Ahorn AG. Das Unternehmen peile in diesem Jahr einen Umsatz von 70 Millionen Euro an und beschäftigt rund 1.000 Mitarbeiter. „Die Gesellschaft braucht jetzt ein Vollzeit-Management, vor allem die Unternehmenszukäufe erfordern volle Aufmerksamkeit“, so Jacobus.