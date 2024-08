Streit um Kompass ist auf der Zielgeraden

19.8.2024 – Die beiden Unternehmen haben sich darauf geeinigt, dass die Kompass Group Deutschland das gesamte Geschäft und die Marke Kompass Group übernimmt. Letztere ändert ihre Namen. Pläne zur künftigen Geschäftstätigkeit und Führung der Kompass Group waren nach eigenen Angaben nicht Teil der Vereinbarung. Das Landgericht Mannheim muss noch zustimmen.

„Die Kompass Group Deutschland AG und die Kompass Group AG legen ihren Streit endgültig bei“, heißt es in einer Presseaussendung vom Freitag, unterzeichnet vom Media-Team beider Unternehmen.

Man habe nun auch mit der verbliebenen Minderheitsaktionärin der Kompass Group, der Deutschen Treuwert Wealth Management GmbH, eine Einigung in Form eines gerichtlichen Vergleichs erzielen können, um sämtliche Rechtsstreitigkeiten vollständig zu beenden, wird berichtet.

Juristische Auseinandersetzungen beigelegt

Dieser Vergleich sehe vor, dass ausschließlich die Kompass Group Deutschland um Matthias Schmidt, René Fuchs und Marcus Renziehausen ihre Geschäftstätigkeit unter dieser Marke fortsetze. Die bisherige Kompass Group firmiere sich um. Jegliche juristischen Auseinandersetzungen seien beigelegt.

Hans-Gerd Coenen, Aufsichtsratsvorsitzender der Kompass Group, bestätigt auf Nachfrage, dass man sich „in der Phase der Einigung“ befinde. Ein abschließender gerichtlicher Vergleich sei jedoch noch nicht beschlossen.

Antwort auf Nachfragen

Ein Unternehmenssprecher antwortet auf verschiedene Fragen der VersicherungsJournal-Redaktion, unter anderem zum Vergleich und zur künftigen Geschäftstätigkeit der Kompass Group, wie folgt:

„Der Vergleich wurde in den vergangenen Wochen verhandelt, geschlossen und gestern an das zuständige Landgericht in Mannheim geschickt. Die Pressemitteilung von heute ist ebenfalls Gegenstand des Vergleichs und mit allen Parteien abgestimmt.

Inhaltlich regelt der Vergleich, dass die Kompass Group Deutschland AG das gesamte Geschäft und die Marke Kompass Group sowie Varianten davon führt. Die Kompass Group AG ändert ihren Namen. Was diese AG in Zukunft macht, ist nicht geregelt. Sie startet wie alle Mantelgesellschaften bei Null. Die Aktionäre werden beschließen müssen, was die Gesellschaft in Zukunft unternimmt. [...]

Das Team um die Kompass Group Deutschland AG führt das gesamte Geschäft (Beteiligungen, Büros, Mitarbeiter et cetera) fort und fokussiert sich ausschließlich auf diese Gesellschaft. Themen der Zukunft sind unsere Nachfolgeplattform Matching.de, die vor einem Betatest steht, die Entwicklung des eigenen Assekuradeurs sowie die weitere Wachstumsfinanzierung.“

Streit auf offener Bühne

Der öffentlich ausgetragene Streit der beiden Unternehmen währt seit April (VersicherungsJournal 25.4.2024). Die Kompass Group warf der Kompass Group Deutschland unwahre Tatsachenbehauptungen und Identitätsdiebstahl vor. Diese habe sich wahrheitswidrig als Rechtsnachfolgerin vorgestellt, wurde berichtet.

Die Neugründung betrachtete die Vorwürfe als haltlos und äußerte gegenüber dem Branchendienst Procontra, dass man Schritte einleite, „um gegen diese bewusste Rufschädigung anwaltlich vorzugehen“ (Medienspiegel 4.5.2024).

Die Kompass Group hingegen stellte Anfang Mai einen Antrag auf einstweilige Verfügung, der im Juni zu ihren Gunsten entschieden wurde (24.6.2024). Einen Tag nach Bekanntgabe in der Öffentlichkeit meldete sich die Kompass Group Deutschland gegenüber der Presse zu Wort und berichtete, die Mehrheitsaktionäre hätten die Kontrolle über die Kompass Group erlangt (26.6.2024).

Dies veranlasste wieder Coenen zu einer Stellungnahme (27.6.2024). „Es wird langsam aberwitzig, wie die Leitung der Kompass Group Deutschland AG für sich die Realität verdreht“, äußerte er sich. Möglicherweise sei den Herren schlicht und ergreifend ihre rechtliche Situation in Fragen der Mehrheiten nicht klar, sagte er und kündigte zivilrechtliche und strafrechtliche Schritte an.