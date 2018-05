Streit mit Verbraucherzentrale Hamburg: Neue Leben gibt nach

25.5.2018

Mitte März hatte die Verbraucherzentrale Hamburg e.V. die Neue Leben Lebensversicherung AG abgemahnt. Diese würde Kunden, die ihre Lebens- oder Rentenversicherungen wegen einer fehlerhaften Widerspruchsbelehrung rückabwickeln wollten, ungerechtfertigt ablehnen. Dies sei mit zum Teil irreführenden Begründungen, wie der Anspruch sei bereits verjährt oder es sei durch die vorangegangene Kündigung eines Vertrags kein Widerspruch mehr möglich, geschehen (VersicherungsJournal 12.3.2018).

WERBUNG

Der Versicherer hatte kurz darauf mitgeteilt, „dass bedauerlicherweise einzelne Formulierungen in dem beanstandeten Kundenbrief nicht mehr aktuell sind. Diese werden wir selbstverständlich unverzüglich anpassen“. Ob man die geforderte Unterlassungserklärung vorbehaltlos abgeben werde, werde noch rechtlich geprüft (VersicherungsJournal 13.3.2018).

Am Donnerstagmittag informierte die Verbraucherzentrale, dass die Neue Leben ihr gegenüber eine Unterlassungserklärung abgegeben habe. Darin habe sich die Talanx-Tochter dazu verpflichtet, „bestimmte irreführende Aussagen hinsichtlich des Widerspruchsrechts zu unterlassen.“ Anderen betroffenen Lebensversicherungs-Kunden raten die Verbraucherschützer, sich nicht abwimmeln zu lassen. „Bestehen Sie auf der Umsetzung geltenden Rechts und halten Sie an Ihren Rückzahlungsforderungen fest“, so der Tipp.