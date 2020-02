Softfair-Verkauf ist abgeblasen

18.2.2020 – Der Verkauf des Software- und Analyseunternehmens Softfair ist zu den anvisierten Konditionen abgesagt. Die eingereichten Optionen seien nicht akzeptabel gewesen. Das erklärten Norbert Porazik und Markus Kiener am Montag.

Die Finanzsoft GmbH hat den geplanten Verkauf der Softfair GmbH „mit sofortiger Wirkung beendet“, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Norbert Porazik und Markus Kiener wollten das Software- und Analyseunternehmen an Versicherer veräußern (VersicherungsJournal 20.5.2019). In der Branche hatte das kontroverse Reaktionen ausgelöst (29.5.2019).

Erst vor zwei Jahren hatten die Gesellschafter der Fonds Finanz Maklerservice GmbH das Unternehmen übernommen (5.5.2017). Käufer war nicht der Maklerpool, sondern die von Porazik und Kiener gegründete Finanzsoft GmbH.

Brancheninitiative wird nicht weiterverfolgt

Voraussetzung für den geplanten Verkauf war, dass Softfair nicht von einem Erwerber übernommen wird, sondern möglichst viele Gesellschaften an dem Unternehmen beteiligt sein sollten.

Zu diesem Zweck hatten Porazik und Kiener vor, bis zu 100 Prozent der Anteile an dem Analysehaus in Form von Ein-Prozent-Anteilen an Versicherer, Vertriebe, Pools und andere Marktteilnehmer zu veräußern.

Dieses Vorhaben lief unter dem Namen „Brancheninitiative Pnext“. Nach Abschluss des Bieterverfahrens vor wenigen Tagen analysierte Finanzsoft nach eigenen Angaben die eingegangenen Optionen.

Eine Umsetzung der Brancheninitiative mit den eingegangenen Angeboten sei für den Verkäufer nur zu nicht akzeptablen Bedingungen realisierbar gewesen. „Die Finanzsoft wird die Brancheninitiative Pnext und den damit einhergehenden Verkauf von Softfair aus diesem Grund nicht weiterverfolgen“, teilte das Unternehmen mit.

Wie es weiter geht

Softfair werde jetzt die Weiterentwicklung der Produkte sowie die Vision einer technischen Plattform für den ganzen Markt konsequent weiterverfolgen.

„Es besteht kein Grund, an der bisherigen erfolgreichen Geschäftsausrichtung von Softfair etwas zu ändern“, lassen sich Norbert Porazik und Markus Kiener, Geschäftsführer der Finanzsoft GmbH, zitieren.