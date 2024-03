So geht die Signal Iduna mit ihren Problemen um

6.3.2024 – Die Versicherungsgruppe hat im vergangenen Jahr mit plus 2,8 Prozent erneut ein Beitragswachstum über dem Branchenschnitt erreicht. Das sagte Konzernchef Ulrich Leitermann am Dienstag bei einem Pressegespräch. Von der Sigma-Pleite sei nur ein kleiner Teil des Engagements betroffen. Unzulänglichkeiten bei der IT-Organisation und im Kundendienst würden zügig behoben. Ein neues Strategieprogramm ist geplant.

In einem Pressegespräch am Dienstag in Hamburg berichtete Ulrich Leitermann, Vorsitzender der Vorstände der Signal Iduna Versicherungen, über das abgelaufene Geschäftsjahr.

Als Highlight nannte er, dass mit einem Wachstum der Beitragseinnahmen von 2,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr (VersicherungsJournal 1.6.2023) der Markt (plus 0,6 Prozent) übertroffen wurde. Zum vierten Mal in Folge sei im Vertrieb ein Rekordergebnis erreicht worden, nahe am Ausnahmejahr 2004.

Ulrich Leitermann (Bild: Meyer)

Das für 2023 angepeilte Ziel von sieben Milliarden Euro Beitragseinnahmen sei allerdings verfehlt worden. Nun soll es in diesem Jahr so weit sein. Übertroffen worden sei dagegen mit mehr als 800 Millionen Euro rechnungsmäßigem Überschuss das Ziel von 760 Millionen Euro. Genaue Zahlen wollte der Konzernchef vor Fertigstellung der Bilanz nicht nennen.

Wertberichtigungen durch die Signa-Pleite

In dem Jahresabschluss werde es als Folge der Insolvenz der Signa-Gruppe (28.2.2024) auch zu Wertberichtigungen bei den Kapitalanlagen kommen. Von den über 900 Millionen Euro Engagement bei dem Immobilienkonzern seien aber vier Fünftel durch erstrangige Grundschulden besichert.

Leitermann geht davon aus, dass die Marktwerte dieser Immobilien die Forderungen überschreiten und es deshalb hier zu keinen Ausfällen kommen werde. Eines der Objekte ist der in Bau befindliche Elbtower in Hamburg. Der wird nach Einschätzung des Managers in absehbarer Zeit einen Investor finden, der das Projekt vollendet. Die Signal Iduna wolle sich dabei aber nicht engagieren.

Lediglich 50 Millionen Euro gefährdet

Gefährdet seien lediglich die etwa 50 Millionen Euro, die an Benko-Unternehmen in Form von Nachrangdarlehen und Genussscheinen gegeben worden sind. Wie groß der Schaden letztlich ausfalle, hänge von den Insolvenzquoten ab, die noch nicht feststünden. Der Ausfall sei in jedem Falle schmerzlich, sagte der Vorstandsvorsitzende.

Aber in der Verzinsung der gesamten Kapitalanlagen des Konzerns von drei Prozent würde er sich kaum bemerkbar machen. Der Manager bedauert: Eine geordnete Abwicklung der Signa-Gruppe wäre möglich gewesen. Es habe an Liquidität gefehlt.

Bafin bemängelt die IT-Organisation der Signal Iduna

Auf Nachfrage von Journalisten nahm der Konzernchef auch zu Problemen im eigenen Haus Stellung.

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) hatte im Mai 2023 Mängel in der IT-bezogenen Geschäftsorganisation festgestellt und daraufhin einen Kapitalaufschlag auf die Solvabilitätskapital-Anforderung festgesetzt (23.11.2023).

Unterdessen wurde zum 1. Oktober ein neuer IT-Vorstand engagiert (19.9.2023). Leitermann sieht in dem Rüffel der Versicherungsaufsicht „kein wirtschaftliches Problem“. Es müsse das Berechtigungsmanagement überarbeitet werden. Das werde bis Mitte des Jahres erledigt sein.

Probleme löst man in der Familie. Ulrich Leitermann

Vertretervereinigung appelliert den Vorstand

In einem „gemeinsamem Appell für dringende Maßnahmen zur Bewältigung von Arbeitsrückständen und zur Sicherung unserer Reputation“ hatten sich die Organisationssprecher des Verbands Selbstständiger Versicherungskaufleute der Signal Iduna Gruppe e.V. an den Gesamtvorstand des Konzerns gewandt.

Sie hätten wegen Bearbeitungszeiten in „beispiellosem Ausmaß“, digitalen Prozessen, die weiter analog bearbeitet werden müssten, und verzweifelten Innendienstmitarbeitern, die ihrer Arbeit hinterherlaufen, „enorme Zukunfts- und Existenzängste“ (14.12.2023).

Leitermann nannte als Ursachen für die Probleme im Betriebsablauf unter anderem einen überdurchschnittlichen Krankenstand und einen deutlichen Anstieg der Schadenfälle, insbesondere in der Krankenversicherung.

Bis Ende April werde ein „halbwegs erträglicher Zustand angepeilt“. Der Konzernchef kritisierte, dass die Agenten ihren Appell veröffentlicht haben: „Probleme löst man in der Familie“. Inzwischen halten sich die Vertreter mit öffentlichen Stellungnahmen zurück.

Manche Mitbewerber gehen mit dem großen Geldbeutel herum. Ulrich Leitermann

Brutaler Wettbewerb um die Vertreter

Die Ausschließlichkeits-Organisation des Konzerns umfasse derzeit etwa 2.800 Agenturen. Deren Anzahl wachse minimal. Zwischen den Versicherern herrsche ein „brutaler Wettbewerb“ um die Vertreter: „Manche Mitbewerber gehen mit dem großen Geldbeutel herum“. Dabei wolle man nicht mithalten. Stattdessen investiere man in den eigenen Nachwuchs.

Bei der Signal Iduna geht der Trend zu mehrköpfigen „Unternehmeragenturen“, die ihre Profitabilitätskennziffern steigerten. Ein Mittel dazu seien größere Einheiten mit eigenem Innen- und Außendienstpersonal. Gefördert werden auch Agenturen, die sich auf Zielgruppen konzentrieren. „In der Spezialisierung liegt die Zukunft“, zeigte sich Leitermann überzeugt.

Heute sei man mit 2.800 Agenturen besser aufgestellt als früher mit 4.000.

Mit neuer Strategie bis 2030

Nicht zufrieden ist der Manager mit der Weiterempfehlungsbereitschaft der Kunden. In der Studie „Exzellente Kundenberatung“ landete die Versicherungsgruppe zuletzt auf Rang 18 (19.2.2024). Ziel ist ein Platz unter den besten Fünf.

Wie der Konzern dorthin kommen will, soll in einem bis 2030 laufenden Strategieprogramm festgelegt werden, das derzeit erarbeitet wird. Schon fest steht das Motto des Aktionsplans. Es lautet wie beim Vorgänger (30.5.2018): „Mission gemeinsam mehr Lebensqualität schaffen“.

Dazu gehöre, agiler und kundenorientierter zu werden. Inzwischen werden 59 Prozent des Neugeschäfts in den Kernzielgruppen generiert.

Besserer Kundendienst durch künstliche Intelligenz

Um den Kundendienst zu verbessern, setzt der Konzern auch auf künstliche Intelligenz. Helfen lässt man sich vom Internetriesen Google und seiner Software „Gemini“. Die wird bislang ausschließlich intern eingesetzt.

Bevor man die Kunden in die Anwendung einbeziehe, müssten noch Datenschutzfragen geklärt werden. Wegen Datenschutzbedenken wurde den Mitarbeitern verboten, „ChatGPT“ zu nutzen, sagte Leitermann.

Ein Anwendungsfeld für „Gemini“ ist eine Datenbank mit Hunderten PKV-Tarifen. Aus der könne man beispielsweise herauslesen, ob bei dem abgeschlossenen Tarif eines bestimmten Kunden Versicherungsschutz besteht, wenn der Versicherte auf Mallorca alkoholbedingt einen Unfall erleidet. Abfragen, die bisher Minuten dauerten, könnten nun in Sekunden erledigt werden.

So etwas kann sich der Manager auch bei Komposit-Versicherungen vorstellen. Die Mitarbeiter sollen spielerisch an die neue Technik herangeführt werden.

KI wird helfen, den Mitarbeitermangel zu beheben. Ulrich Leitermann

Betriebsrat befürchtet Verlust von Arbeitsplätzen

Die dadurch mögliche Einsparung von Arbeitszeit habe beim Betriebsrat des Unternehmens die Angst vor einem Arbeitsplatzabbau verursacht. Das sieht Leitermann anders. Er findet nicht genug Nachwuchs und hält auch deshalb neben anderen Methoden den KI-Einsatz nötig: „Es wird helfen, den Mitarbeitermangel zu beheben.“

Mit der Arbeitnehmervertretung habe man einen Kompromiss geschlossen und für fünf Jahre auf KI-Nutzung zurückzuführende betriebsbedingte Kündigungen ausgeschlossen.