Skandia will wieder wachsen

15.2.2019 – Die Übernahme der Verträge von Valorlife und Wealth Assurance nimmt die Liechtensteiner Skandia Leben zum Anlass, sich neu aufzustellen. Künftig will das Unternehmen im Marktsegment der anteilgebundenen Lebensversicherungen eine aktivere Rolle spielen. Ziel sei organisches Wachstum. Einzelheiten dazu will der Versicherer vor dem 1. Juli bekanntgeben.

Die Skandia Leben (FL) AG übernimmt die Bestände der Lebensversicherer Valorlife Lebensversicherungs AG und Wealth-Assurance AG. Die Übernahme erfolgte auf Verfügung der Finanzmarktaufsicht Liechtenstein und gilt mit sofortiger Wirkung (VersicherungsJournal 14.2.2018).

Laut Skandia handelt es sich bei den Portfolios der zwei Lebensversicherer um sogenannte PPLI-Policen (Private-Placement-Life-Insurance). Nach eigenen Angaben übernimmt der Liechtensteiner Versicherer die Verträge von rund 3.000 Versicherten.

Martin Vogl (Bild: Skandia)

Den kumulierten Vermögenswert der Policen beziffert das Unternehmen auf rund 3,6 Milliarden Franken (umgerechnet etwa 3,7 Milliarden Euro).

Schnelle Integration der Bestände

„Wir nehmen die Umsetzung der FMA-Verfügung umgehend in Angriff und sorgen mit allen involvierten Kooperationspartnern für eine reibungslose Übernahme der Policen“, verspricht Martin Vogl, Verwaltungsrats-Präsident der Skandia, in einer Mitteilung des Versicherers.

„Als spezialisierter Akteur im Bereich von fonds- und anteilgebundenen Lebensversicherungen verfügen wir über die Erfahrung und Expertise, um die zusätzlichen Bestände schnell, effizient und umfassend zu integrieren. Zugleich forcieren wir unser Wachstum im Neugeschäft“, betont Vogl.

Kritik vom Bund der Versicherten

Der Bund der Versicherten e.V. (BdV) sieht das anders und kritisierte das Vorgehen der FMA wie generell das Geschäftsmodell Run-off am Donnerstag in einer Pressemitteilung. Der Run-off-Versicherer Skandia sei bekannt als Unternehmen mit besonders hoher Beschwerdequote. Zudem verwies der BdV auf sein Vorgehen gegen die Viridium Gruppe im Zuge des Verkaufs der Verträge der Generali Lebensversicherung AG (VersicherungsJournal 26.10.2018).

Die Beschwerdestatistik der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) hatte für 2017 in der Lebensversicherung eine Beschwerdequote von fast 26 Eingaben pro 100.000 Verträge für die Skandia Lebensversicherung AG ausgeworfen (VersicherungsJournal 7.5.2018).

Axel Kleinlein, Vorstandssprecher des BdV, erklärte: „Dies ist ein erneutes Beispiel dafür, dass die Versicherten nicht mehr als Vertragspartner angesehen, sondern zur Ware degradiert werden“. Denn die betroffenen Kunden hätten keine Möglichkeit, Einspruch gegen diese Übertragung einzulegen. Kleinlein sprach von einem weiteren „Schritt in die Verwahrlosung der Lebensversicherungs-Branche“.

Skandia übernimmt 30 Mitarbeiter

Die Skandia Leben (FL) AG versichert dagegen in Richtung der Kunden: Durch die Übertragung der Policen auf einen neuen Risikoträger ändere sich für die Versicherten materiell nichts. Die bestehenden Verträge blieben unverändert in Kraft.

Skandia übernehme auch 30 Mitarbeiter von der Valorlife und der Wealth-Assurance. Gut 95 Prozent der bisherigen Belegschaft haben das Stellenangebot des Unternehmens akzeptiert und arbeiten seit Anfang Februar in neuen Büros in Vaduz, so der Versicherer auf Nachfrage: „Damit werden die Kunden und Vertriebspartner auch in Zukunft von ihren gewohnten Ansprechpartnern betreut.“

Hannover Rück ist als Aktionär engagiert

Dieses Geschäft ist für die Gesellschaft nicht neu: Seit 2013 hat die Skandia-Muttergesellschaft, Aspecta Assurance International AG, bereits fünf Lebensversicherungs-Bestände aus der Schweiz und Liechtenstein übernommen. Dazu gehörten 2014 die Skandia Leben und 2015 die Uniqua Lebensversicherung AG.

Hinter dem Unternehmen stehe „als finanzstarker Aktionär“ auch die Hannover Rück SE. Mittlerweile betreut die Versicherungsgruppe mit ihren 50 Mitarbeitern nach eigenen Angaben über 60.000 Versicherungsnehmer und verwaltet ein Vermögen von aktuell rund zwei Milliarden Franken (über 1,8 Milliarden Euro).

Strategische Neuausrichtung erfolgt im Juli

Die laufende Übernahme von 3.000 weiteren Versicherten nimmt Skandia zum Anlass, sich strategisch neu auszurichten. Künftig will das Unternehmen im Marktsegment der anteilgebundenen Lebensversicherungen eine aktivere Rolle spielen. Ziel sei organisches Wachstum im PPLI-Geschäft.

Um diese strategische Neuausrichtung zu unterstreichen, wird sich der Versicherer in Kürze umbenennen und einen neuen Markenauftritt lancieren. Die Vorbereitungen seien weit fortgeschritten und würden in den nächsten Wochen und Monaten umgesetzt.

Ab 1. Juli 2019 will der Versicherer dann für die Wiederaufnahme des Neugeschäfts bereit sein. Über das Re-Branding informiere das Unternehmen zur gegebenen Zeit, heißt es.

Zeitungsbericht: Betrüger am Werk

Laut einem Bericht der Neuen Zürcher Zeitung steht der Entzug der Lizenzen der Wealth-Assurance und Valorlife mit Betrügern in Verbindung.

Demnach war in den beiden notleidend gewordenen liechtensteinischen Lebensversicherern seit 2015 eine Gruppe rund um den wegen Betrugs zu 14 Jahren Haft verurteilten 47-jährigen Amerikaner Jason Galanis engagiert.