Simplesurance sammelt frische Millionen ein

8.5.2018

24 Millionen US-Dollar (umgerechnet rund 20,1 Millionen Euro) hat die Simplesurance GmbH jüngst von Investoren in der finalen Series-C-Finanzierung eingesammelt. Den Angaben zufolge haben die bisherigen Kapitalgeber Rheingau Founders GmbH, Rakuten Capital und der alte und neue Hauptanteilseigner Allianz X GmbH ihr Investitionsvolumen aufgestockt.

Mit dem frischen Geld sollen der Launch neuer Produkte und die Expansion in neue Märkte vorangetrieben werden. Nach Unternehmensangaben ist noch im Laufe dieses Jahres der Eintritt in den japanischen Markt geplant. Ebenfalls noch 2018 soll das Produkt „Cyber Protection“ auf den Markt gebracht werden, heißt es in einer Unternehmensmitteilung.

Simplesurance entwickelt und vertreibt mit nach eigenen Angaben über 150 Mitarbeitern aus 30 Nationen in 30 Ländern E-Commerce-Cross-Selling-Lösungen an den Schnittstellen zwischen traditioneller Versicherungswirtschaft und der digitalen Welt. Unter der Marke „Schutzklick“ werden digitale Versicherungslösungen für elektronische und technische Produkte angeboten. Zum Portfolio gehören auch Lösungen in den Bereichen Fahrräder, Kfz, Garantieverlängerung und Haustiere.