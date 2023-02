Rechtsschutzversicherer der Huk-Coburg stellt seinen Vorstand neu auf

1.2.2023 – Zwei neue Mitglieder sollen der kürzlich gestarteten Vorständin Anne von Häfen in Zukunft zur Seite stehen: Michael Müller und Nico Zachert, die beide bereits zuvor bei der Firma arbeiteten und ihre Positionen auch weiter ausfüllen werden. Die Manager folgen auf das für dieses Jahr geplante Ausscheiden von Rainer Neckermann.

Neue Gesichter in der Führungsetage der Huk-Coburg-Rechtsschutz-Versicherung AG. Zum 1. Januar wurde Managerin Dr. Anne von Häfen (37) in den Vorstand berufen (VersicherungsJournal 4.10.2022), nun bekommt sie bald zwei neue Kollegen.

Anne von Häfen (Bild: Huk-Coburg)

Rainer Neckermann geht in den Ruhestand

Zum 1. Juli dieses Jahres sollen Michael Müller (51) und Dr. Nico Zachert (50) dazu stoßen. Sie übernehmen die Positionen von Rainer Neckermann (64), der am 1. September in den Ruhestand geht.

Von Häfen selbst hat ihre Position einer weiteren personellen Verschiebung zu verdanken: Sie übernimmt das Ressort Rechtsschutz Betrieb von Detlef Frank (63), der sich 1. Juli wieder auf sein Vorstandsmandat bei der Huk24 AG aufnimmt.

Michael Müller (Bild: Huk-Coburg)

Neue Vorstände arbeiten zweigleisig

Zachert wird neben seinen weiterhin bestehenden Pflichten als Leiter der Abteilung Recht und Compliance den Vorstandsbereich Governance und Schadenstrategie übernehmen. Der Jurist leitet die Abteilung seit Mai 2021.

Nico Zachert (Bild: Huk-Coburg)

Auch Müller wird weiterhin seine Position als Leiter der Abteilung Kraftfahrt Betrieb den Bereich Betriebsorganisation fortsetzen und die Pflichten des Vorstands zusätzlich erfüllen. Der Betriebswirt kennt die Firma bereits seit Jahrzehnten – er kam 1990 zur Huk-Coburg.

Bafin muss neuem Huk-Coburg Vorstand noch zustimmen

„Ich freue mich sehr, dass wir mit Dr. Nico Zachert und Michael Müller qualifizierte Nachfolger in den eigenen Reihen gefunden haben und wünsche ihnen in ihren Aufgaben viel Erfolg“, lässt sich Klaus-Jürgen Heitmann, Vorsitzender des Aufsichtsrates der Huk-Coburg-Rechtsschutz-Versicherung, in einer Unternehmensmeldung zitieren.

Der Vorstand in seiner neuen Zusammensetzung soll ab dem 1. September dieses Jahres seine Verantwortung offiziell übernehmen. Die Einberufung von Zachert und Müller in den Vorstand muss noch durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) bestätigt werden.