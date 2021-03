R+V vermeldet Neuzugang im Vorstand der Holding

1.3.2021

Klaus Endres (44) verlässt den Vorstand der Axa Konzern AG und wird spätestens zum 1. Januar 2022 in die Holding-Chefetage der R+V Versicherung AG wechseln. Er übernimmt die Verantwortung für das Ressort Komposit-Versicherungen/ Passive Rück von Edgar Martin (63), der Ende des Jahres planmäßig in den Ruhestand geht. Das meldet die R+V am Montagmorgen.

Endres startete seine berufliche Laufbahn bei der McKinsey & Company, Inc. 2008 ging er zur Axa nach Paris und New York, wo er für Axa Liabilities Managers unter anderem als CEO für den US-amerikanischen Markt tätig war. 2013 übernahm er im Vorstand der Zurich Gruppe Deutschland die Verantwortung für die Bereiche Schaden-Unfall und Vertrieb, später auch für Operations. Seit 2018 leitet er das operative Geschäft im Vorstand der Axa Konzern AG sowie der Axa Versicherung und Axa Lebensversicherung (VersicherungsJournal 17.7.2018, 4.10.2013).

Klaus Endres (Bild: Axa)

Edgar Martin war mehr als drei Jahrzehnte bei der R+V. Er startete 1989 im Controlling der Sachversicherungen, übernahm später die Bereichsleitung Konzerncontrolling und baute unter anderem das Risikomanagement auf. Er hatte ab 2005 als Bereichsleiter die Gesamtverantwortung für Kfz-Betrieb inne und wurde 2017 Vorstand für das Ressort Komposit-Versicherungen.

„Wir danken Edgar Martin für seine erfolgreiche Arbeit – ihn zeichnet ein hohes Maß an sozialer Verantwortung und Menschlichkeit aus“, sagt Aufsichtsrats-Vorsitzender Cornelius Riese. „Martin hat die erfolgreiche Entwicklung der R+V entscheidend mitgestaltet. Ihm ist zu verdanken, dass das Ressort Komposit in den vergangenen Jahren kräftig und nachhaltig gewachsen ist“, wird Vorstandsvorsitzender Norbert Rollinger in der Pressemitteilung zitiert.