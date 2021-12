Porazik und Kiener verkaufen Fonds Finanz

10.12.2021

Das könnte der Coup zum Jahresende werden. Die Gründer und geschäftsführenden Gesellschafter der Fonds Finanz Maklerservice GmbH, Norbert Porazik und Markus Kiener, verkaufen 60 Prozent ihrer Anteile an den britischen Investor HG Capital.

40 Prozent der Anteile an dem Maklerpool werden die Manager behalten. Beide werden weiter das Unternehmen als Geschäftsführer lenken, wie der Marktführer am Freitag meldete. Für 2021 peilt die Firma einen Umsatz von 215 Millionen Euro an, nach 190 Millionen Euro im Vorjahr (VersicherungsJournal 8.10.2021, 13.8.2021).

„Markus Kiener und ich haben für die nächsten 25 Jahre große Pläne mit der Fonds Finanz. Gemeinsam mit HG werden wir mit gezielten Firmenübernahmen den Maklerpool der Zukunft aufbauen […]. Unser klares Ziel ist weiteres Wachstum“, lässt sich Porazik zu der Entscheidung zitieren.

Norbert Porazik (Bild: Fonds Finanz)

Der Käufer ist nach eigenen Angaben auf Technologie-Buy-outs hauptsächlich in Europa und den USA spezialisiert. Das Unternehmen finanziert auch die GGW Gruppe (Medienspiegel 18.2.2021), die aus der Fusion der Gossler, Gobert & Wolters Gruppe (GGW Gruppe) und der Warweg Mittelstandsmakler GmbH entstanden ist (20.1.2021).