Policen Direkt kauft vierten Vermittlerbetrieb

7.11.2019

Die Policen Direkt Versicherungs-Vermittlung GmbH übernimmt den Versicherungsmakler Am Seestern GmbH in Düsseldorf. Das Unternehmen betreut nach eigenen Angaben gewerbliche und private Kunden gleichermaßen und ist zudem Dienstleister für persönliche Vorsorge und Tierversicherungen.

Dagmar Ludwig und ihr Sohn Alexander Ludwig bleiben auch nach der Akquisition in der Geschäftsführung, so Policen Direkt in einer Mitteilung am Mittwoch.

Das Unternehmen baut seit einiger Zeit eine Maklergruppe auf (VersicherungsJournal 31.7.2019). Nach der AVW GmbH und der Läpple GmbH sowie der Benefit AG (5.11.2018) ist die Düsseldorfer Firma der vierte Maklerbetrieb, der in die Policen-Direkt-Gruppe integriert wird.

Das Unternehmen hat 2018 zudem sein Angebot in der Bestandsnachfolge für Vermittler erweitert und bietet neben fünf Wettbewerbern mit eigenen Konzepten relativ neu „die Maklerrente“ an (10.1.2019). Dazu gehört der Kauf von Unternehmen und Beständen von Vermittlern, die sich zur Ruhe setzen wollen (5.11.2018).