Policen Direkt baut Präsenz in Baden-Württemberg weiter aus

27.1.2023

Zum 1. Januar gibt die Policen Direkt Maklergruppe GmbH vier Neuerwerbungen im Raum Stuttgart bekannt. Dazu gehören die Weik Versicherungsmakler GmbH und die Börner & Partner GmbH, wie die Unternehmensgruppe jetzt mitteilt.

Zuvor haben bereits 2022 die O&K Finanzservice GmbH und die Asscom Versicherungs- und Finanzmakler GmbH ihre Bestände in die Hände der AVW GmbH in Fellbach bei Stuttgart übergeben, seit 2018 eine Policen-Direkt-Tochterfirma (VersicherungsJournal 5.11.2018). Die Maklergruppe setzt durch Zukäufe auf den strategischen Aufbau „regionaler Champions“ (15.8.2022).

Alle Mitarbeiter der vier Maklerbetriebe werden übernommen, heißt es in der Unternehmensmeldung. Zu den Kaufpreisen vereinbarten die Vertragspartner Stillschweigen.

Von links: Pascal Wannicke, Gerhard Weik, Ernesto Knein, Christl Weik, Jan Lawerenz (Bild: Policen Direkt)

„Durch die Expansionen stärken wir unsere regionale Präsenz in Baden-Württemberg und können unseren Kunden eine noch umfassendere Betreuung bieten“, lässt sich Dr. Ernesto Knein, Geschäftsführer der Policen-Direkt-Gruppe zu den Übernahmen zitieren.