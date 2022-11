PMA holt die nächste Generation an Bord

11.11.2022

Felix Maasjost (28) gehört ab sofort zur Geschäftsführung der PMA Finanz- und Versicherungsmakler GmbH und der PMA Finanz-Service GmbH sowie zum Vorstand der Dr. Maasjost & Collegen AG. Dies gaben die Münsteraner am Donnerstag dieser Woche in einer Pressemitteilung bekannt.

Der Sohn des Vorstandsvorsitzenden der Holding, Dr. Bernward Maasjost, hat unter anderem Wirtschafts- und Sozialwissenschaften studiert und als Werksstudent bei der HDI Lebensversicherungs-AG, Direktion Österreich, gearbeitet.

Seit 2021 absolviert er ein Trainee-Programm bei der Allianz Beratungs- und Vertriebs-AG in Berlin. Parallel zu den neuen Aufgaben in Münster wird er seinen Master of Business Administration im Bereich Versicherungswirtschaft an der Universität Leipzig ablegen, wird berichtet.

Felix Maasjost (Bild: Wolfgang Köhler)

„Ich bin froh, dass mein Sohn sich für den Versicherungs- und Finanzdienstleistungs-Sektor begeistern konnte. Und so wird es Zeit, ihn einzuarbeiten und darauf vorzubereiten, in einigen Jahren das Zepter der Unternehmensgeschicke in die Hand zu nehmen“, wird der Senior-Chef zitiert