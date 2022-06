Plansecur gewinnt Allianz-Manager für die Geschäftsführung

10.6.2022

Heiko Hauser wird zum 1. Oktober Geschäftsführer der Plansecur Management GmbH & Co. KG. Ab dem 1. Januar trägt er dann die alleinige Verantwortung für den Finanzdienstleister. Er wird Nachfolger von Johannes Sczepan, der mehr als 20 Jahre lang an der Spitze des Unternehmens stand und sich zum Jahresende in den Ruhestand verabschieden wird.

Mit der zeitlichen Überschneidung soll ein kontinuierlicher Übergang in der Führungsetage gewährleistet werden, heißt es gegenüber der Presse.

Heiko Hauser (links) und Johannes Sczepan (Bild: Plansecur)

Hauser ist aktuell bei der Allianz Deutschland AG als Abteilungsdirektor Kundenservice und Fachberatung Kranken Vertrag Südwest beschäftigt. Er ist seit dem Jahr 2000 für den Versicherer tätig. Der Diplom-Ökonom startete nach einem Traineeprogramm als Assistent der Geschäftsleitung im Leitungsbereich Financial Services.

Später übernahm er diverse Projekt- und Fachverantwortungen im Innen- und Außendienst. Vor seinem Engagement im Allianz-Konzern sammelte er internationale Erfahrungen im Produktmanagement der Mercedes-Benz Group AG, Geschäftsfeld Nordamerika.