PKV-Gemeinschafts-Unternehmen weitet Geschäftstätigkeit aus

4.9.2018

Die LM+ – Leistungsmanagement GmbH, ein Gemeinschafts-Unternehmen von Barmenia Krankenversicherung a.G., Gothaer Krankenversicherung AG, Hallesche Krankenversicherung a.G. und Signal Iduna Gruppe, hat mit Wirkung zum 1. Juli einen Kooperationsvertrag mit dem Pharmaunternehmen Teva GmbH geschlossen. Dies wurde am Montagmorgen mitgeteilt.

Von der Kooperation umfasst sind die generischen Medikamente der Marken Ratiopharm, AbZ und Teva, heißt es weiter. Dadurch sänken die Medikamentenausgaben, gleichzeitig sei eine hohe Versorgungssicherheit gewährleistet. „Die so erzielten Einsparungen unterstützen uns bei der Umsetzung des Ziels, in der privaten Krankenversicherung möglichst stabile Beiträge zu gewährleisten“, lässt sich LM+-Geschäftsführer Thomas Soltau in der Mitteilung zitieren.

Thomas Soltau (Bild: LM+)

Mit der im vorletzten Frühjahr gegründeten Tochter wollten die vier gleichberechtigten Gesellschafter auch Service und Versorgungsqualität der eigenen Krankenversicherungs-Kunden verbessern. Zunächst war dies auf psychische Erkrankungen begrenzt (VersicherungsJournal 31.5.2016), später kamen dann auch die Bereiche Orthopädie und Palliativversorgung hinzu. Weiteres Ziel: LM+ soll als Einkaufsgemeinschaft auftreten, um so die Kosten für Heil- und Hilfsmittel, Hilfsmittel-Beratungsleistungen sowie Arzneimittel zu senken (VersicherungsJournal 7.11.2017).