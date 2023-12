Petros Papanikolaou wird Industrieversicherungs-Chef der Allianz

11.12.2023

Petros Papanikolaou wird zum 1. Januar Vorstandsvorsitzender der Allianz Global Corporate & Specialty SE (AGCS). Dies teilt die Allianz SE mit. Er folgt auf Joachim Müller, der sein Mandat bei dem Industrieversicherer nicht verlängert hat (VersicherungsJournal 5.12.2023). Müller werde sich anderen Aufgaben außerhalb des Unternehmens widmen, heißt es.

Papanikolaou, derzeit an der Spitze der Einheit Central Europe der Allianz, wird zusätzlich zum AGCS-Chefposten die weltweite Verantwortung für die „Allianz Commercial“ übernehmen. Unter dieser Marke treten seit diesem Sommer die AGCS und das globale Sachversicherungs-Geschäft im Bereich der mittelgroßen Unternehmen, globalen Konzernen und Spezialrisiken auf (13.3.2023, 24.7.2023) auf.

Petros Papanikolaou (Bild: Allianz)

Papanikolaou arbeitet seit 1998 für den Konzern, Zunächst war er als General Manager im Bereich Leben, Vertrieb und Schaden- und Unfallversicherung am Standort Griechenland tätig, ab 2004 als Chef der griechischen Einheit. Seit 2015 führt er den Geschäftsbereich Zentraleuropa mit Verantwortung für das nationale Geschäft in elf zentral- und osteuropäischen Ländern. Seine berufliche Laufbahn startete er als Wirtschaftsprüfer bei der Ernst & Young Global Limited.

„Unter seiner Führung wird unsere Region Zentraleuropa in diesem Jahr voraussichtlich einen operativen Gewinn von einer Milliarde Euro erreichen“; wird Chris Townsend, Mitglied des Vorstands der Muttergesellschaft, zitiert. Die Allianz sei zu einem der größten und profitabelsten Versicherungs-Unternehmen in der Region geworden, so der Manager.