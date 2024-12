Peter Schwark ist künftig wieder in der Versicherungsbranche tätig

19.12.2024 – Verbandsmanager Peter Schwark wird künftig den Bereich Regulatorik der Teckpro verantworten. Das Unternehmen berät Akteure der Versicherungs- und Finanzwirtschaft hinsichtlich regulatorischer, steuer- und sozialversicherungstechnischer Aufgabenstellungen.

Nach einem kurzen Ausflug in die Branche der Sicherheits-, Geld- und Wertdienstleister kehrt Dr. Peter Schwark (56), ehemaliger stellvertretender Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV), in die Assekuranz zurück.

Peter Schwark (Bild: Teckpro)

Bei der Teckpro AG übernimmt er ab Februar als Mitglied der Geschäftsleitung den Bereich Regulatorik. Dies berichtet das Beratungshaus in einer Pressemitteilung.

Verstärkung für die gesamte Gruppe

Das 2001 in Kaiserslautern gegründete Unternehmen ist Tochter der MB Management Beratung GmbH, zu der auch die Teckpro Software Solutions GmbH, die IS2 Intelligent Solution Services AG und die Transfer Ventures GmbH gehören.

Versicherer, Banken, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater sowie Makler und Vermittler werden bei regulatorischen, steuer- und sozialversicherungstechnischen Aufgabenstellungen unterstützt. Hinzu kommen entsprechende Frontoffice-Lösungen.

Schwark werde in der Gruppe den Bereich Regulatorik mit allen anhängenden Fragestellungen verantworten, wird mitgeteilt. Hierzu zählten sowohl die Analyse regulatorischer Entwicklungen und die Bewertung der Implikationen für alle betroffenen Marktteilnehmer als auch die konzeptionelle Begleitung zur Entwicklung entsprechender Prozesse und Digitalisierungslösungen.

Die Competence-Center, dies sind Regulatorik, Akademie und Qualitätssicherung, würden dadurch besonders gestärkt, heißt es.

Verbandsmanagement beim BDI und beim GDV

Der Manager arbeitete nach seinem Studium der Volkswirtschaftslehre und der Promotion bei Professor Dr. Bert Rürup zunächst vier Jahre in der wirtschaftspolitischen Abteilung und im Leitungsstab des Bundesverbandes der Deutschen Industrie e.V. (BDI). 1999 wechselte er zum GDV, wo er 2008 Mitglied der Geschäftsführung (VersicherungsJournal 7.2.2008) wurde.

Im Oktober 2020 ernannte ihn das Präsidium zum stellvertretenden Hauptgeschäftsführer (18.9.2020). Zuletzt hat er im Geschäftsbereich Lebensversicherung und Altersvorsorge eigenen Angaben zufolge für die Branche wichtige Themen und Prozesse vorangetrieben, darunter die Entwicklung der digitalen Rentenübersicht gemeinsam mit dem Deutsche Rentenversicherung Bund.

Im vergangenen Herbst wurde die Zusammenarbeit beendet (25.9.2023). Das Verhältnis zwischen ihm und GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen sei angespannt gewesen, war in Branchenkreisen zu hören. Sein Vertrag sei daher wohl nicht verlängert worden.

Alterssicherung und Pflege werden Politik und Finanzindustrie in den kommenden Jahren vor große Herausforderungen stellen. Peter Schwark

Verantwortliche Position am Standort Berlin

„Mit Peter Schwark, den ich seit über 20 Jahren aus zahlreichen gemeinsamen Arbeitsrunden kennen und besonders persönlich schätzen gelernt habe, gewinnt unsere Gruppe eine erfahrene Führungskraft und einen ausgewiesenen Experten und Marktkenner. Peter Schwark wird die Gruppe auch zum Vorteil unserer Kunden und Partner enorm verstärken“, wird Alleinvorstand Michael Littig in der Meldung zitiert.

„Ich kenne die Teckpro AG seit vielen Jahren und habe aufmerksam verfolgt, wie Michael Littig das Unternehmen zum Marktführer für produktunabhängige mathematische Lösungen entwickelt hat, die seine Kunden bei der Umsetzung zentraler regulatorischer Aufgabenstellungen aktiv unterstützen.

Alterssicherung und Pflege werden Politik und Finanzindustrie in den kommenden Jahren vor große Herausforderungen stellen. Hier in verantwortlicher Position am Standort Berlin anpacken und Marktteilnehmer unterstützen zu können – darauf freue ich mich!“, sagt Schwark.