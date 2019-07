Ottonova verabschiedet sich vom reinen Direktvertrieb

23.7.2019 – Der Krankenversicherer wird seine Produkte über Portale und Vermittler anbieten. Das Unternehmen reagiert damit auf Wünsche von Interessenten. Neue Tarife für den Vertrieb über Partner wird es nicht geben. Provisionen seien bereits in der Kalkulation enthalten, so der Versicherer.

Die Ottonova Krankenversicherung AG wird ihre Tarife künftig auch über Vergleichsportale und Makler vertreiben. Den Anfang machten die neuen Zahnzusatz-Policen (VersicherungsJournal 15.5.2019): Seit Anfang April bietet die Gesellschaft diese Versicherungen über die Verivox GmbH an.

Seit kurzem können Endverbraucher die Tarife auch über die Check24 Vergleichsportal GmbH abschließen. Mit weiteren Anbietern führt das Unternehmen für seine stationären Zusatzpolicen und Vollversicherungen nach eigenen Angaben noch Gespräche und prüft Kooperations-Möglichkeiten.

Die Ottonova-Gründer (von links): Frank Birzle , Sebastian Scheerer und Dr. Roman Rittweger (Bild: Ottonova)

Vertrieb über große Makler und Pools angedacht

Beim Marktstart 2017 (23.6.2017) hatte der Krankenversicherer noch ausdrücklich auf den personengebundenen Vertrieb verzichtet. Jetzt hat er eine strategische Wende vollzogen.

„Wir haben festgestellt, dass sich Interessenten eine Möglichkeit wünschen, Informationen über die Tarife und Leistungen im Marktvergleich zu erhalten. Darauf gehen wir nun ein und arbeiten mit ausgewählten Partnern zusammen, um noch besser auf die Bedürfnisse unserer Kunden eingehen zu können und Transparenz zu gewährleisten“, erklärt das Unternehmen auf Nachfrage.

Auch der Vertrieb über große Makler und Pools sei angedacht. Dafür definiert Ottonova aber spezielle Anforderungen an die Partner: „Hier ist uns als rein digitale Krankenversicherung besonders wichtig, dass Maklern unsere Zielgruppe klar ist: Menschen, die offen für die Digitalisierung sind und einen hohen Anspruch an Service haben. Und auch die Zusammenarbeit zwischen großen Maklern und Ottonova sollte möglichst digital erfolgen.“

Marktübliche und wettbewerbsfähige Konditionen

Bei konkreten Angaben zum Provisionsmodell hält sich die Gesellschaft auf Nachfrage bedeckt und verrät nur so viel: „Wir bieten marktübliche und wettbewerbsfähige Konditionen für unsere Partner an. Dies betrifft nicht nur die Provisionen, sondern auch die individuelle Ausgestaltung der Zusammenarbeit an sich.“

Neue Tarife für den Vertrieb über Partner wird es nach Angaben des Unternehmens nicht geben. Beim Direktvertrieb und beim Verkauf über Portale oder Makler würden keine Unterschiede gemacht. Die Provisionen seien bereits in der Kalkulation enthalten.

Nach Schätzungen 300 Vollversicherte

Zum Jahresende 2017 hatte der Anbieter 25 Vollversicherte im Bestand (VersicherungsJournal 20.6 2018). Nach Schätzung der Assekurata Assekuranz Rating-Agentur GmbH konnte die Gesellschaft im vergangenen Geschäftsjahr um 272 auf annähernd 300 Vollversicherungskunden zulegen (18.7.2019). Die Gesellschaft selbst kommuniziert keine Kundenzahlen (Medienspiegel 5.5.2019).

Das Unternehmen war zunächst mit zwei Vollversicherungs-Tarifen gestartet (Medienspiegel 27.6.2017). Vergangenen Sommer hatte der Krankenversicherer die Angebotspalette um die Beihilfe-Ergänzung für Beamte erweitert (25.6.2018).

Einen Rückschlag musste die Ottonova Holding AG vergangene Woche hinnehmen: Das Landgericht München I hat ihr die Werbung für eine ärztliche Fernbehandlung durch einen „digitalen Arztbesuch“ grundsätzlich untersagt. Geklagt hatte die Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main e. V. (Az. 33 O 4026/18) (Medienspiegel 18.7.2019).