Ottonova bietet digitale Überweisungsfunktion

4.4.2022

Die Ottonova Krankenversicherung AG will das Abrechnen und Bezahlen für seine digitalaffine Zielgruppe vereinfachen. Dafür bietet das Unternehmen ab sofort die Überweisungsfunktion Gini Pay Connect der Gini GmbH an. Als erster Finanzpartner ist die Consorsbank, Marke der BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland, mit von der Partie.

Die beiden Unternehmen haben die neue Überweisungsfunktion gemeinsam entwickelt. Versicherte übermitteln ihre Rechnung digital via App an den Krankenversicherer. Gini Pay Connect extrahiere dann die Zahlungsinformationen wie bei der Fotoüberweisung und gebe diese auf Knopfdruck direkt an die Banking-App der Bank weiter.

Der Ottonova-Vorstand (von links): Peter Bauer, Jesko David Kannenberg, Dr. Bernhard Brühl, Martin Betzwieser und vorne Dr. Roman Rittweger (Bild: Ottonova)

Die einzelnen Zahlungsinformationen seien automatisch vorausgefüllt. Kunden könnten direkt die Transaktion auslösen, so Ottonova. Bisher funktioniert dieser Vorgang nur mit der BNP-Tochter. Mit weiteren Banken sei Gini bereits im Gespräch. Laut Branchenkennern liegt die Zahl der Ottonova-Kunden, die diese neue Überweisungsfunktion nutzen, im dreistelligen Bereich.

Der private Krankenversicherer konnte im Neugeschäft 2020 deutlich zulegen. Die Zahl der Vollversicherten stieg von 860 auf 1.854 (VersicherungsJournal 18.1.2022), die Zahl der Versicherungsnehmer mit einer Zusatzpolice von 3.980 im Vergleichsvorjahr (3.2.2021) auf 12.187 Personen. Im Januar übernahm das Unternehmen die KVpro.de GmbH (Medienspiegel 10.1.2022).