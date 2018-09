NW Assekuranz verstärkt Geschäftsführung

26.9.2018

Zum 1. Oktober wird Matthias Böhm Geschäftsführer der Nordwest Assekuranzmakler GmbH & Co. KG (NW Assekuranz). Er leitet dann gemeinsam mit Thomas Haukje, André Grobien, Ralf Tabbert und Dr. Patrick Wendisch den inhabergeführten Versicherungsmakler.

Böhm soll in seinem neuen Job die Position von NW Assekuranz „im internationalen Markt weiter ausbauen“, heißt es in einer Mitteilung am Mittwoch. Er bringe Führungserfahrung in der nationalen und internationalen Versicherungsbranche mit. Von 2006 bis 2018 war Böhm in verschiedenen Positionen bei der Aon plc in Hamburg tätig, zuletzt als Chief-Development-Officer und Mitglied der Aon-Geschäftsführung.

Matthias Böhm (Bild: NW Assekuranz)

„Mit Matthias Böhm gewinnen wir einen hocherfahrenen Manager im industriellen Versicherungsgeschäft mit marktweit anerkannter Fachexpertise in den Bereichen Papier, Nahrungsmittel sowie Maschinenbau“, sagt Ralf Tabbert, Geschäftsführer der NW Assekuranz.