Nico Locker verlässt die Inter nach 23 Jahren Zugehörigkeit

20.9.2023

Nach mehr als zwei Jahrzenten Mitarbeit verlässt Nico Locker (42), Bereichsleiter Maklerorganisation bei den Inter Versicherungsverein aG, den Versicherer. Sein letzter Tag wird der 31. Oktober dieses Jahres sein, dann wird er das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlassen. Einen Nachfolger für seinen Posten gibt es noch nicht, wie die Inter mitteilte.

„Nico Locker hat den Vertrieb der Inter in den vergangenen 23 Jahren maßgeblich mitgeprägt“, sagte Michael Schillinger, Vertriebsvorstand des Versicherers auf Nachfrage des VersicherungsJournals. „Für seinen unermüdlichen Einsatz, seine akribische Arbeit und seinen Weitblick gebührt ihm unser herzlichster Dank. Wir wünschen ihm für die Zukunft beruflich wie privat nur das Beste.“

Der Versicherungs-Betriebswirt ist seit 2020 Bereichsleiter der Maklerorganisation. Seine ersten Schritte bei dem Versicherer machte er jedoch als Auszubildender zum Versicherungskaufmann.

Nico Locker (Bild: Thommy Mardo)

„Wenn man sich nach so langer Zeit für etwas Neues entscheidet, dann geht man immer mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Ich werde meine Zeit bei der Inter nie vergessen und danke allen für die Unterstützung und die Zusammenarbeit in all den Jahren. Natürlich freue ich mich jetzt aber auch auf die Zukunft und neue berufliche Herausforderungen“, so Locker.