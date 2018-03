Neun private Krankenversicherer mit der Höchstnote

22.3.2018 – Die Debeka erhielt im aktuellen Map-Report 900 „Rating Private Krankenversicherung“ die höchste Punktzahl. Ebenfalls die Höchstnote „mmm“ bekamen die Provinzial Hannover, die Signal, die SDK, die Alte Oldenburger, die R+V, der LVM, die Barmenia und die Huk-Coburg. In den Teilbereichen Vertrag und Service liegt die Debeka an der Spitze, im Bilanzteil die Alte Oldenburger.

Der Map-Report hat auch in diesem Jahr wieder die privaten Krankenversicherer einer Analyse unterzogen. In der heute erschienenen, mittlerweile 18. Auflage des „Rating Private Krankenversicherung“ (Map-Report 900) wurde wie üblich auf Bilanzdaten, Servicekennzahlen und Entwicklungen der Bestandsbeiträge zurückgegriffen.

So wurde bewertet

Insgesamt waren 100 Punkte zu erreichen, ab 70 Punkten gab es die Bestnote „mmm“. Am höchsten gewichtet hat die Map-Report-Redaktion den Bereich „Vertrag“. Die hier maximal zu erreichenden 40 (Vorjahr: 39) Punkte entfallen auf die Bestandsbeitrags-Entwicklung in verschiedenen Vertragskonstellationen in der Voll- und in der Zusatzversicherung differenziert nach Angestellten und Beamten. Erstmals wurde in diesem Bereich auch die Flexibilität der Tarife bewertet.

Im Bereich „Bilanz“ konnten maximal 30 (36) der insgesamt 100 Punkte erreicht werden. Hierein gehören die Kennzahlen Nettorendite, RfB-Quote 1 und 2, Versicherungs-geschäftliche Ergebnis- und Überschussverwendungs-Quote nach Verbandsdefinition, Solvabilität, Abschlusskosten-, Verwaltungskosten- und Vorsorgequote sowie die Bewertungsreservequote.

Die verbleibenden 30 (25) Punkte sind im Bereich „Service und Transparenz“ möglich. In ihn fließen Leistungsprozesse, Beschwerden bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) sowie beim PKV-Ombudsmann, Storno, Frühstorno, Gesundheits-Management sowie die Transparenz der Geschäftsberichte mit ein.

Neuerungen in der Rating-Systematik

Auch in der aktuellen Auflage des PKV-Ratings hat die Map-Report-Redaktion wieder einige Neuerungen am Bewertungsraster vorgenommen. So wurde etwa die Bewertungsreservequote neu in den Bilanzteil aufgenommen, während im Serviceteil die Bewertung des Gesundheits-Managements deutlich stärker gewichtet wurde.

Punkte maximal bedeutet bei einem Wert von unter 100, dass für die jeweilige Gesellschaft das Bewertungsraster an die gemeldeten Daten angepasst wurde. Benachteiligungen der Teilnehmer sollen dadurch verhindert werden. Wer beispielsweise keine Tarife für Beamte anbietet, dem ist es im Vertragsteil zu den Beispielrechnungen und der Flexibilität der Tarife nicht möglich, die volle Punktzahl zu erzielen. Für vollständige Ansicht Bild klicken. (Bild: Map-Report 900)

Hier wurde laut Map-Report-Chefredakteur Reinhard Klages „versucht, die Fragen an die aktuellen Trends anzupassen und die wichtigsten branchenrelevanten Themen aus den Bereichen Versorgung akut erkrankter Versicherter sowie Versorgung von chronisch erkrankten Versicherten unterzubringen“.

Im Vertragsteil sind etwa die Entwicklungen der Beitragserhöhungen für den gesamten Bestand an Vollversicherten inklusive Beihilfeberechtigter hinzugekommen. Die im Vorjahr neu eingeführte Flexibilitätsbewertung (VersicherungsJournal 28.2.2017) wurde aktuell doppelt so stark gewichtet.

In der Folge wurde auch die Wertigkeit verschiedener anderer Kriterien modifiziert, weshalb die aktuelle Bewertung mit der des Vorjahres nicht direkt vergleichbar ist. Weitere Informationen zur Ratingsystematik sowie zu den Änderungen und Neuerungen können auf dieser Internetseite nachgelesen werden.

Die besten privaten Krankenversicherer

In diesem Jahr lieferten 15 (Vorjahr: 17) Gesellschaften mit rund 61 (63) Prozent Marktanteil (verdiente Beiträge 2015) die für eine Berücksichtigung im Rating erforderlichen Daten.

Die höchste Punktzahl (über 83 Punkte) erzielte der Debeka Krankenversicherungs-Verein a.G., gefolgt von der Provinzial Krankenversicherung Hannover AG, der Signal Krankenversicherung a.G. und der Süddeutschen Krankenversicherung a.G. (SDK) mit Punktzahlen zwischen knapp 79 und gut 73.

Auf den Plätzen fünf bis sieben liegen die Alte Oldenburger Krankenversicherung AG, die R+V Krankenversicherung AG sowie die LVM Krankenversicherung AG. Diese drei Gesellschaften trennen nur 0,05 Punkte. Die Barmenia Krankenversicherung a.G. und die Huk-Coburg Krankenversicherungs-AG komplettieren die Spitzengruppe der neun Anbieter mit der Höchstnote „mmm“ für „hervorragende Leistungen“.

(Bild: Map-Report 900)

Alte Oldenburger in der Bilanzwertung top

Im Bilanzteil landete die Alte Oldenburger auf dem Spitzenrang, obwohl sie in keinem der analysierten Kriterien ganz oben stand. Die beste Platzierung gab es bei der Vorsorgequote (Position zwei mit 57,18 Prozent), während es bei der Nettorendite nur zu einem mittelmäßigen 14. Rang unter 30 aufgelisteten Gesellschaften reichte.

Reinhard Klages hält die Alte Oldenburger für „ein gutes Beispiel dafür, bei den einzelnen Kennzahlen nicht nur auf die Bestplatzierten zu blicken“. Denn gerade die PKV sei „typisch Individualversicherung“, weshalb es auch schwierig sei, in einem Rating die besten Gesellschaften zu ermitteln.

Letztlich müsse das Produkt ebenso individuell sein, wie die Menschen mit ihren Wünschen nach bestmöglicher gesundheitlicher Absicherung. „Nicht jedes ‚hervorragend‘ oder ‚sehr gut‘ bewertete Unternehmen in diesem Rating muss dabei für jeden Kunden das beste sein“, erläutert der Map-Report-Chefredakteur.

Für die Map-Report-Redaktion ist ein Rating „eine Methode, um Fakten durch systematische Verdichtung nach subjektiver Gewichtung zu einer Bewertung zu führen. Deshalb bietet dieser Vergleich im Gegensatz zur typischen Arbeitsweise von Ratingagenturen eine einmalig umfangreiche Faktensammlung mit vollkommen transparenter Gewichtung, die es dem Leser erlaubt, auf dieser Basis sein eigenes Rating zu erstellen“.

Debeka gewinnt Service- und Vertragsteil

In der Servicewertung setzte sich die Debeka mit einem Punkt Vorsprung gegen die R+V durch, die ihrerseits nur knapp die Barmenia hinter sich ließ. Im engen Rennen um den vierten Rang hatte der LVM mit hauchdünnem Rückstand das Nachsehen gegenüber der Huk-Coburg.

Im Vertragsteil platzierte sich die Debeka vor der Signal und der SDK. Die Provinzial Hannover und die Barmenia liegen an vierter und fünfter Stelle. Die Punktwerte liegen zwischen fast 35 und knapp über 30 (bei 40 maximal erreichbaren Punkten).

Folgende Anbieter konnten nicht bewertet werden

Keine Datenlieferung und damit auch keine Rating-Bewertung durch den Map-Report gab es für die Gesellschaften

Weitere Studiendetails und Bezugshinweis

Der 81-seitige Map-Report Nr. 900 „Rating Private Krankenversicherung“ enthält umfangreiches Datenmaterial zu zahlreichen Bilanz-, Service- und Vertragskennzahlen sowie Bewertungen der Transparenz, des Gesundheitsmanagements sowie der Flexibilität der Tarife von bis zu 30 Krankenversicherungs-Gesellschaften.

