Neues Vergleichsportal sammelt zehn Millionen Euro ein

17.9.2019

Die neue Plattform für Kfz-Versicherungen Joonko der Finleap GmbH hat vor dem offiziellen Marktstart Investoren gewonnen. Der Global Voyager Funds des chinesischen Versicherers Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. sowie die Raisin GmbH, die in Deutschland vor allem durch ihr Zinsportal Weltsparen.de bekannt ist, steuerten in einer Seed-Finanzierungsrunde einen Betrag von zehn Millionen Euro bei.

WERBUNG

Mit dem eingesammelten Kapital will Joonko „die technologische Entwicklung des Portals sowie die Erweiterung seines Teams“ vorantreiben, wie das Start-up am Montag mitteilte. Ende des Jahres will die Plattform eine erste Kfz-Versicherung auf den deutschen Markt bringen (VersicherungsJournal 27.8.2019) sowie die Check24 Vergleichsportal GmbH und die Verivox GmbH angreifen.

Für den Aufbau des Vergleichsportals sowie die eigene strategische Entwicklung, die Entwicklung neuer Technologien und Unternehmen hatte Finleap bereits Ende vergangenen Jahres 41,5 Millionen Euro eingesammelt (20.11.2018). Investor Raisin hat Ende August erst die Fairr.de GmbH übernommen (27.8.2019).