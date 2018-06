Neuer Vorstandssprecher für die Heubeck AG

21.6.2018

Die Heubeck AG erhält mit Wirkung zum 1. Oktober einen neuen Sprecher des Vorstands. Ab Herbst dieses Jahres übernimmt Dr. Friedemann Lucius diese Position, so der Beschluss des Aufsichtsrats des Unternehmens am gestrigen Mittwoch. Er folgt auf Dr. Richard Herrmann. Der langjährige Vorstandsvorsitzende der Gesellschaft geht zum 30. September in den Ruhestand.

WERBUNG

Lucius, Jahrgang 1967, wurde zu Beginn des Jahres 2013 als Mitglied in den Heubeck-Vorstand berufen. Der Mathematiker war zuvor im Beratungshaus Aon Hewitt sowie bei der Wirtschaftsprüfungs-Gesellschaft PricewaterhouseCoopers (PwC) tätig (VersicherungsJournal 1.11.2012). Beim Spezialisten für die betriebliche Altersversorgung bildet er zunächst mit Dr. Tina Heubeck, seit gut vier Jahren Vorstandsmitglied der Gesellschaft (VersicherungsJournal 10.3.2014), das Führungsteam. Ob nach dem Abgang von Herrmann ein neues Vorstandsmitglied berufen wird und wie sich die Verantwortung für die Vorstandsressorts zukünftig aufteilt, konnte das Unternehmen auf Anfrage des VersicherungsJournals noch nicht mitteilen.

Dr. Friedemann Lucius (Bild: Heubeck / Carl Brunn)

Der bisherige Vorstandssprecher Herrmann, Jahrgang 1955, ist Anfang 1993 zu Heubeck gekommen. Gut zehn Jahre später wurde er in den Vorstand des Unternehmens aufgenommen. Der studierte Mathematiker hat in Volkswirtschaft promoviert und ist unter anderem Mitglied im Vorstand der Deutschen Aktuarvereinigung e.V. und der Leitung der Arbeitsgemeinschaft für betriebliche Altersversorgung e.V (Aba). „Wir möchten Dr. Richard Herrmann herzlich für seine langjährige Tätigkeit an der Spitze der Heubeck AG danken. Er hat dieses traditionsreiche Unternehmen am Markt weiter erfolgreich positioniert. Wir freuen uns, dass er der Heubeck AG auch weiterhin beratend zur Verfügung stehen wird“, wird der Aufsichtsrats-Vorsitzende Michael Breuer in einer Pressemitteilung zitiert.