Neuer Vorstandschef für Ergo-Gesellschaft

15.8.2019

Zum 1. Oktober dieses Jahres tritt Dr. Oliver Willmes als Vorstandsvorsitzender der Ergo International AG an. Die Gesellschaft führt das Auslandsgeschäft der Ergo Group AG. Der promovierte Wirtschafts-Wissenschaftler folgt auf Alexander Ankel, der sich zukünftig auf Aufsichtsrats- und Beratertätigkeiten innerhalb der Versicherungsgruppe konzentrieren wird. Der 54-Jährige hatte Anfang November 2016 das nun abzugebende Amt übernommen und fungierte als COO von Ergo International (VersicherungsJournal 4.10.2019).

Der 45-jährige Willmes arbeitet seit 2004 für die Ergo. Er habe in den vergangenen Jahren, so das Unternehmen am Donnerstagvormittag in einer Pressemitteilung, verschiedene Führungsfunktionen innegehabt und verstärkt an der Entwicklung des Ergo Strategieprogramms „Ergo 2021 – Fit, digital, erfolgreich!“ (ESP) mitgewirkt.

Das Programm war Mitte 2016 vorgestellt worden und sah neben Kosteneinsparungen und Stellenabbau auch eine Milliardeninvestition in Infrastruktur, Produktentwicklung und Digitalisierung vor (2.6.2016, 2.6.2017). Für die Umsetzung des Programms im koordinativen Bereich und weitere strategische Aufgaben ist Willmes seit September 2017 in leitender Position zuständig.

Alexander Ankel (li.) und Oliver Willmes (re.) (Bild: Quirin Leppert (li.)/Ergo)

In der Unternehmensmeldung dankt Markus Rieß, der Vorstandsvorsitzende der Ergo-Gruppe, Ankel für die bisherige Zusammenarbeit. Der Manager habe „das ESP in den internationalen Gesellschaften in einer Phase der Kostendisziplin und Optimierung des Auslandsportfolios zum Erfolg geführt. Damit hat er für die Neuausrichtung der Ergo in den vergangenen Jahren sehr viel geleistet“. Im Rahmen seiner Portfolio-Optimierung hat der Versicherer in den vergangenen Monaten mehrere ausländische Komposit-Töchter veräußert (3.5.2019).