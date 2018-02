Neuer Vertriebschef für die Bonnfinanz

1.2.2018

Bert Heinen (54) hat sein Mandat als Vertriebsvorstand der Bonnfinanz AG für Vermögensberatung und Vermittlung aus persönlichen Gründen niedergelegt, wie die Allfinanz-Vertriebsgesellschaft der Zurich Gruppe Deutschland am Mittwochnachmittag mitteilte. Heinen war vor gut drei Jahren nach fast zwei Jahrzehnten in verschiedenen Führungspositionen beim Finanzvertrieb MLP AG, der MLP-Tochter ZSH Finanzdienstleistungen GmbH sowie bei der Talanx AG auf den Sessel des Vertriebschefs der Bonnfinanz gewechselt (VersicherungsJournal 16.10.2014).

Gordon Hermanni

(Bild: Zurich)

Nachfolger von Heinen ist seit dem 31. Januar 2018 Gordon Hermanni (45), der seit gut drei Jahren in Diensten der Zurich Gruppe Deutschland steht. Er bekleidete hier bislang verschiedene Führungspositionen, unter anderem als Leiter Vertriebsdirektion Nord sowie im Key Account Management. Seit Mitte 2017 ist er als Leiter Vertriebsdirektion Leben im Bereich Broker Retail tätig. Der Versicherungskaufmann sowie Fachberater für Finanzdienstleistung kann den Angaben zufolge auf langjährige und „fundierte“ Führungserfahrung in den Bereichen Vertrieb, Kundenservice und Maklerbetreuung innerhalb der Assekuranz sowohl im Inland als auch im Ausland zurückgreifen.

Neben Hermanni sitzen noch Martin Lütkehaus als Vorstandschef sowie Finanzchef Marco Muschiol im Vorstand der Bonnfinanz, die in der Cash-Hitliste Allfinanzvertriebe 2017 mit Provisionserlösen von knapp 65 Millionen Euro an Position sieben rangiert (VersicherungsJournal 12.7.2017). Lütkehaus bekleidet seinen Posten bei der Vertriebsgesellschaft seit etwa fünf Jahren (VersicherungsJournal 16.1.2013) und verantwortet neben den Governance-Funktionen auch die Bereiche Marketing (Verkaufskonzepte und Produktsteuerung), Customer Relations sowie Mitarbeiter-Qualifizierung. Muschiol war kurz vor Heinen in den Vorstand der Vertriebsgesellschaft berufen worden. Er ist für die Vorstandsbereiche Operations/ Finanzen inklusive Rechnungswesen und Controlling, Vertragsmanagement, Mitarbeiter-Service und Vertriebssysteme (IT) zuständig.