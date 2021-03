Neuer Bafin-Präsident kommt aus der Schweiz

22.3.2021

Mark Branson, Leiter der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht Finma, wird neuer Chef der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin). Das meldet am Montagmittag als Erstes das Handelsblatt. Das Bundesministerium der Finanzen bestätigt die Mitteilung in einer Presseerklärung. Die Bafin möchte sich zur Personalie derzeit noch nicht äußern.

Für eine Re-Organisation der Behörde nach dem Wirecard-Skandal musste Ex-Chef Felix Hufeld vor einigen Wochen seinen Hut nehmen (VersicherungsJournal 29.1.2021). Seine Stellvertreterin Elisabeth Roegele folgte. Noch vor Kurzem schien kein Nachfolger in Sicht (Medienspiegel 19.3.2021).

Branson ist Schweizer und britischer Staatsbürger. Er studierte in Cambridge Mathematik und Management. Zusätzlich erwarb er einen Master in Operational Research an der Universität Lancaster. Er war in verschiedenen Positionen für die UBS Group und die Credit Suisse Group in London, Zürich und Tokio tätig. 2010 kam er zur Finma als Leiter des Geschäftsbereichs Banken. 2013 wurde er stellvertretender und 2014 Direktor der Schweizer Finanzaufsicht.

Mark Branson (Bild: Finma)

Der 52-Jährige soll seinen neuen Job Mitte des Jahres antreten. „Ich bin hocherfreut, dass es uns gelungen ist, mit Mark Branson einen erfahrenen, international hoch anerkannten Fachmann für die deutsche Finanzaufsicht zu gewinnen“, zitiert das Handelsblatt Finanzminister Olaf Scholz. „Mit ihm an der Spitze wollen wir die Reform der Bafin fortsetzen, damit die Finanzaufsicht mehr Biss erhält.“